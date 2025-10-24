24 de octubre de 2025
Conocé el horóscopo para este viernes 24 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este viernes 24 de octubre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del viernes 24 de octubre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Te sentirás con una energía intensa y decidida, ideal para tomar el control de una situación que te tenía frustrado. En lo laboral, tu iniciativa será clave. En el amor, evita reaccionar impulsivamente: una palabra de más podría generar distancia.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

La Luna en Capricornio te da estabilidad y claridad mental. Buen día para comprometerte con un nuevo proyecto o cerrar un trato. En el amor, una conversación sincera puede fortalecer la relación. Color de suerte: verde oliva.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Estás más reflexivo de lo habitual. Las emociones pueden mezclarse con pensamientos confusos, así que no tomes decisiones apresuradas. En el amor, una persona te buscará para retomar el contacto. Escuchá a tu intuición.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

El clima astral te empuja a establecer límites sanos en tus relaciones. No cargues con responsabilidades ajenas. En el amor, si estás en pareja, es momento de reforzar la comunicación. Si estás solo, alguien podría acercarse con intenciones serias.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Día de desafíos en el trabajo o los estudios, pero saldrás fortalecido. En el amor, tu magnetismo está en alza: podrías atraer a alguien muy distinto a vos. Cuida tu salud física: dormí bien y bajá el ritmo si te sentís agotado.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

El universo te impulsa a hacer cambios concretos en tu rutina. En el trabajo, podrías recibir una noticia que te motiva. En el amor, un gesto amable dirá más que mil palabras. No te exijas tanto: hoy merecés un descanso.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Con la Luna en Capricornio, se activa tu deseo de estabilidad y orden. Aprovechá el día para resolver temas pendientes en casa o con familiares. En el amor, buscá equilibrio entre dar y recibir. Color de suerte: rosado coral.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Con el Sol en tu signo, brillás con intensidad. Es momento de tomar decisiones valientes, especialmente en temas personales. En el amor, una conexión profunda se fortalece. Si estás solo, alguien podría confesarte algo que te sorprende.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Necesitás enfocarte y evitar dispersarte. En lo laboral, podrías sentir que algo se mueve lento, pero no pierdas la fe. En el amor, se abre una etapa más estable y madura. Buen día para cuidar tu cuerpo con ejercicio o naturaleza.

Conocé el horóscopo para hoy: qué dicen los astros para los signos.

Conocé el horóscopo para hoy: qué dicen los astros para los signos.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

La Luna en tu signo potencia tu liderazgo y capacidad para concretar. Es un día ideal para mostrar resultados y tomar decisiones firmes. En el amor, tu madurez emocional atraerá a quien realmente te valora. Color de suerte: gris piedra.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Día ideal para el análisis y la introspección. Puede que te sientas más serio o reservado, pero eso te ayudará a centrarte en tus verdaderas metas. En el amor, una charla pendiente te traerá paz.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Energías favorables para los proyectos en equipo y para fortalecer amistades. En el amor, podrías sentir una conexión más espiritual con alguien cercano. Evitá dramatizar las emociones: respirá, fluí y confiá.

