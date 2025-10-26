Experto en comportamiento felino explica las curiosas funciones del maullido en los gatos

El maullido del gato es mucho más que un simple sonido : es una herramienta de comunicación especialmente desarrollada para relacionarse con las personas. A diferencia de otros animales, los gatos aprendieron a “hablar” con los humanos para expresar necesidades, emociones o incluso para llamar la atención. Entender su maullido es clave para una mejor convivencia con tu mascota.

Los gatos son animales fascinantes y sus maullidos esconden una historia evolutiva sorprendente. Este lenguaje vocal no está pensado para otros gatos, sino para nosotros. Aquí te contamos algunos datos que te ayudarán a comprenderlos mejor:

Cada gato tiene su propio “vocabulario” y, con el tiempo, los dueños aprenden a identificar qué significa cada tono o insistencia. Cada gato tiene su propio “vocabulario” y, con el tiempo, los dueños aprenden a identificar qué significa cada tono o insistencia.

El maullido también puede ser una señal de bienestar o de alerta. Un cambio en la frecuencia o intensidad de los maullidos puede indicar un problema de salud. Por ejemplo, si un gato tranquilo empieza a maullar mucho, puede estar sufriendo dolor, ansiedad o pérdida de visión.

En los gatos mayores, los maullidos suelen aumentar por confusión o deterioro cognitivo. Por eso, escuchar y observar a tu mascota es fundamental para detectar cualquier cambio a tiempo. Consultar con un veterinario ante un comportamiento inusual siempre es la mejor decisión.

gato maullando.jpg Mascota | El maullido del gato es su forma de comunicarse

Una forma de comunicación emocional

Los gatos son expertos en usar el maullido para influir en sus dueños. Algunos estudios indican que han desarrollado sonidos que imitan el llanto de un bebé humano para obtener respuestas rápidas, sobre todo cuando piden comida. Esta habilidad demuestra su gran capacidad de adaptación y su vínculo emocional con las personas.

Como podrás ver, el maullido del gato es una ventana a su mundo interior. Detrás de cada sonido hay una intención, una emoción o una necesidad. Aprender a interpretarlo no sólo fortalece el lazo con tu mascota, sino que también mejora su calidad de vida y la tuya.