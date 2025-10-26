26 de octubre de 2025
Experto en comportamiento felino explica las curiosas funciones del maullido en los gatos

Descubrí por qué tu gato maúlla, qué intenta decirte y cómo este sonido se convirtió en una forma única de comunicación entre mascota y humano.

 Por Analía Martín

El maullido del gato es mucho más que un simple sonido: es una herramienta de comunicación especialmente desarrollada para relacionarse con las personas. A diferencia de otros animales, los gatos aprendieron a “hablar” con los humanos para expresar necesidades, emociones o incluso para llamar la atención. Entender su maullido es clave para una mejor convivencia con tu mascota.

Datos curiosos sobre el maullido de los gatos

Los gatos son animales fascinantes y sus maullidos esconden una historia evolutiva sorprendente. Este lenguaje vocal no está pensado para otros gatos, sino para nosotros. Aquí te contamos algunos datos que te ayudarán a comprenderlos mejor:

  • Se comunican sólo con humanos: los gatos adultos no se maúllan entre sí; los gatitos sí lo hacen con su madre, pero al crecer utilizan gestos, posturas y olores.
  • Es un comportamiento aprendido: los gatos domésticos descubrieron que maullar les ayuda a conseguir lo que quieren: comida, caricias o atención.
  • Cada maullido tiene un significado: los gatos usan distintos tonos y duraciones. Un maullido corto y agudo puede ser un saludo, mientras que uno más largo o grave indica molestia.
  • Existen maullidos silenciosos: algunos gatos abren la boca sin emitir sonido; se cree que es una forma suave de llamar la atención.
  • Algunas razas son más “habladoras”: los siameses, por ejemplo, son conocidos por ser muy expresivos y vocales.

Cada gato tiene su propio "vocabulario" y, con el tiempo, los dueños aprenden a identificar qué significa cada tono o insistencia.

Mascota | Cada gato tiene su propio vocabulario

Lo que revela el maullido sobre la salud de tu mascota

El maullido también puede ser una señal de bienestar o de alerta. Un cambio en la frecuencia o intensidad de los maullidos puede indicar un problema de salud. Por ejemplo, si un gato tranquilo empieza a maullar mucho, puede estar sufriendo dolor, ansiedad o pérdida de visión.

En los gatos mayores, los maullidos suelen aumentar por confusión o deterioro cognitivo. Por eso, escuchar y observar a tu mascota es fundamental para detectar cualquier cambio a tiempo. Consultar con un veterinario ante un comportamiento inusual siempre es la mejor decisión.

Mascota | El maullido del gato es su forma de comunicarse

Una forma de comunicación emocional

Los gatos son expertos en usar el maullido para influir en sus dueños. Algunos estudios indican que han desarrollado sonidos que imitan el llanto de un bebé humano para obtener respuestas rápidas, sobre todo cuando piden comida. Esta habilidad demuestra su gran capacidad de adaptación y su vínculo emocional con las personas.

Como podrás ver, el maullido del gato es una ventana a su mundo interior. Detrás de cada sonido hay una intención, una emoción o una necesidad. Aprender a interpretarlo no sólo fortalece el lazo con tu mascota, sino que también mejora su calidad de vida y la tuya.

