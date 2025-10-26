26 de octubre de 2025
Alternativas sustentables al césped tradicional en zonas de arena

En la jardinería mendocina, el césped clásico pierde terreno frente a opciones más ecológicas y adaptadas a suelos arenosos. Descubrí cómo reemplazarlo.

En las zonas de arena de Mendoza, mantener un césped tradicional resulta costoso y poco sostenible, ya que el agua se filtra con rapidez y los nutrientes escasean. Sin embargo, existen alternativas de jardinería sustentable que permiten conservar la estética verde y reducir el consumo hídrico. Cubresuelos, xeropaisajismo y grava son las principales opciones para renovar el jardín.

Algunas opciones recomendadas son:

  • Salvia procurrens: nativa argentina, tolera sol, sombra y poca agua.
  • Tomillo rastrero: aromático, resistente y perfecto para suelos secos.
  • Verbena rastrera: aporta flores coloridas y atrae polinizadores.

Estas plantas no solo embellecen el jardín, sino que ayudan a conservar la humedad y evitan la erosión del terreno.

Al igual que el césped, las plantas autóctonas de Mendoza pueden cubrir superficies

Jardinería sustentable con xeropaisajismo y césped alternativo

El xeropaisajismo, cada vez más popular en Mendoza, propone jardines que prosperan con escaso riego. En lugar del césped clásico, se combinan suculentas, cactus y aromáticas para crear paisajes de bajo mantenimiento y alto valor estético.

Entre las especies más recomendadas se destacan:

  • Suculentas y cactus: como el Árbol de Jade, el Aloe Vera o las Opuntias, que almacenan agua en sus tejidos.
  • Lavanda y romero: aromáticas que resisten sequías y atraen abejas y mariposas.
  • Jarilla, chañar y algarrobo: símbolos de la flora local, ideales para un jardín autóctono.

Reemplazar el césped por plantas adaptadas no sólo ahorra agua, sino que crea un entorno más resiliente frente al calor extremo y las variaciones climáticas.

Grava, piedra y mulching: estética y funcionalidad

Otra alternativa eficaz es el uso de grava o piedra en lugar del pasto. Estos jardines de roca no requieren riego, reducen la erosión y mantienen un aspecto ordenado todo el año. Además, combinan muy bien con grupos de suculentas o pequeñas islas verdes.

El mulching orgánico —hecho con corteza, hojas o compost— también ofrece beneficios: retiene la humedad, evita malezas y mejora el suelo al descomponerse. Es una opción económica y sostenible para áreas de poco tránsito o como cobertura temporal mientras se planifica un diseño más complejo.

La grava puede ser una excelente alternativa al césped

Consejos para un jardín sustentable en suelos arenosos

Para lograr un jardín duradero y ecológico, seguí estas pautas:

  • Mejorá el suelo: incorporá compost o materia orgánica para aumentar su capacidad de retención.
  • Usá riego por goteo: más eficiente y con menor desperdicio que los sistemas tradicionales.
  • Aprovechá los desniveles: creá zanjas o terrazas para controlar el flujo del agua y prevenir la erosión.

La jardinería en suelos arenosos puede ser tan bella como sustentable si se eligen las especies correctas y se prioriza el cuidado del agua, un recurso vital en la región. En Mendoza, reemplazar el césped tradicional por alternativas sustentables no es una tendencia pasajera, sino una necesidad ambiental.

