18 de noviembre de 2025
Conocé el horóscopo para este martes 18 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este martes 18 de noviembre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del martes 18 de noviembre

ARIES (21/3 – 19/4)

“La acción trae resultados.” El martes te empuja a avanzar en un proyecto que estaba detenido. Se activan llamadas, reuniones o trámites que te favorecen. En el amor, una actitud valiente mejorará un vínculo.

TAURO (20/4 – 20/5)

“Tu paz interior será tu fortaleza.” Hoy necesitás estabilidad y claridad. El Niño Prodigio te pide escuchar tu cuerpo y no sobreexigirte. En lo afectivo, alguien cercano te ayuda a ver una situación con más luz.

GÉMINIS (21/5 – 20/6)

“Tu palabra abre caminos.” Este martes es ideal para resolver asuntos pendientes o cerrar acuerdos. Tu capacidad de diálogo será clave. En el amor, se activa una charla que acerca posiciones.

CÁNCER (21/6 – 22/7)

“El corazón te guía.” Día para fortalecer relaciones familiares y amistades importantes. Una emoción guardada sale a la superficie y te libera. En el amor, dejate cuidar y acompañar.

LEO (23/7 – 22/8)

“Brillás sin pedir permiso.” Tu energía está fuerte y te abre puertas en lo laboral o académico. En lo social, atraés miradas y reconocimiento. En el amor, brota el romance en situaciones inesperadas.

VIRGO (23/8 – 22/9)

“La organización da frutos.” Hoy podrás resolver temas económicos o administrativos con precisión. Una noticia laboral podría darte alivio. En lo afectivo, un gesto te demuestra que estás en el camino correcto.

LIBRA (23/9 – 22/10)

“La armonía vuelve a instalarse.” Excelente día para negociar, acordar y encontrar soluciones. Se suavizan tensiones recientes. En el plano sentimental, llega claridad para tomar una decisión importante.

Conocé el horóscopo para hoy.

ESCORPIO (23/10 – 21/11)

“Tu intuición te da una ventaja.” El día trae revelaciones, señales y una percepción muy fina. Usala para tomar decisiones estratégicas. En el amor, se profundiza el lazo y fluye la honestidad.

SAGITARIO (22/11 – 21/12)

“Tu espíritu aventurero despierta.” El martes favorece viajes, trámites y actividades al aire libre. Te sentís más libre y motivado. En el amor, hay conversaciones que acercan corazones.

CAPRICORNIO (22/12 – 19/1)

“La constancia te recompensa.” Un avance en lo laboral o económico mejora tu ánimo. El Niño Prodigio te aconseja equilibrar trabajo y descanso. En el amor, una charla sincera fortalece la relación.

ACUARIO (20/1 – 18/2)

“Día de ideas brillantes.” Te llega inspiración para cambiar hábitos, iniciar un proyecto o innovar en tu entorno. En el amor, se renueva la conexión y surge un gesto inesperado.tQyUEg

PISCIS (19/2 – 20/3)

“Tu sensibilidad te guía hacia lo correcto.” Día perfecto para decisiones emocionales, trámites personales o conversaciones profundas. En el amor, dejá fluir lo que sentís: la intuición no falla. Fuente: NA

