16 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Rupturas necesarias

Astrología: qué signo podría decir adiós a una relación tóxica esta semana

La astrología anticipa un movimiento clave: un signo podría cortar vínculos dañinos y dar paso a una nueva etapa emocional. A continuación el horóscopo.

Astrología: qué signo podría decir adiós a una relación tóxica esta semana

Astrología: qué signo podría decir adiós a una relación tóxica esta semana

Por Sitio Andino Lifestyle

La semana del 17 al 21 de noviembre llega con un clima intenso y profundamente transformador, y la astrología vuelve a señalar un momento clave para revisar vínculos. Entre la Luna Nueva en Escorpio, el ingreso del Sol a Sagitario y un Mercurio que exige introspección, un signo del zodíaco podría tomar la decisión definitiva: cortar una relación tóxica.

Astrología y horóscopo: el signo que se atreve al cierre

El signo que podría dar un paso determinante y decir adiós a una relación tóxica esta semana es Escorpio. La energía disponible apunta directamente a este signo, que atraviesa una fase de revisión emocional profunda gracias al tránsito de Venus y Mercurio retrógrado sobre su territorio. Esta combinación obliga a mirar hacia adentro, repasar dinámicas ocultas y reconocer patrones dañinos que ya no pueden sostenerse.

En paralelo, la Luna Nueva del 20 de noviembre también cae en Escorpio y marca un “punto cero” emocional. Es una oportunidad potente para cortar ciclos, redefinir límites y sanar heridas, algo que Escorpio viene necesitando desde hace meses. Aunque otros signos sentirán la influencia, son los nativos escorpianos quienes contarán con la determinación suficiente para hacer ese movimiento interno que tanto pospusieron.

relación toxica
Astrología | Los astros invitan a revisar los vínculos que mantenemos

Astrología | Los astros invitan a revisar los vínculos que mantenemos

Además, el tránsito del Sol hacia Sagitario el día 21 funciona como un impulso final: Escorpio podrá ver con más claridad qué vínculos lo expanden y cuáles lo aprisionan, haciendo más evidente la urgencia de cerrar lo que hace daño. La combinación de introspección emocional y deseo de crecimiento vuelve inevitable una decisión que, aunque difícil, traerá alivio.

Energías de la semana: intensidad, limpieza y nuevos inicios

Durante los primeros días de la semana, la presencia del Sol en Escorpio profundiza temas de poder, control y emociones intensas. En este contexto, las relaciones que ya venían tensas pueden mostrar su lado más sombrío, lo que acelera decisiones que estaban pendientes. El movimiento menguante de la Luna favorece cerrar etapas, revisar promesas y soltar expectativas que pesan demasiado.

separación
Astrología | Si bien a veces una separación puede ser muy difícil, también pueden traer gran alivio

Astrología | Si bien a veces una separación puede ser muy difícil, también pueden traer gran alivio

Con Mercurio retrógrado ingresando a Escorpio el 18, la comunicación se vuelve más introspectiva y puede sacar a la luz secretos, conversaciones incómodas o verdades postergadas. Este tránsito obliga a “ver lo que no queríamos ver”, y suele generar el impulso necesario para terminar relaciones que drenaron energía durante meses.

El 20, la Luna Nueva en Escorpio marca el momento exacto en el que las emociones se reinician. Es un “borrón y cuenta nueva” emocional. Ideal para cortar vínculos tóxicos, cerrar heridas y recuperar poder personal, especialmente para Escorpio, que sentirá esta fuerza con particular intensidad. La energía astrológica lo empuja a soltar, sanar y comenzar un ciclo más auténtico y luminoso.

