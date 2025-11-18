18 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Inversiones y señales

Astrología: qué signo debe cuidar su dinero y evitar riesgos esta semana

La astrología señala una semana decisiva en lo financiero, y el horóscopo advierte que un signo deberá actuar con cautela para evitar riesgos innecesarios.

Astrología: qué signo debe cuidar su dinero y evitar riesgos esta semana

Astrología: qué signo debe cuidar su dinero y evitar riesgos esta semana

 Por Analía Martín

La semana llega con fuertes movimientos cósmicos y un clima vibrante que invita a revisar decisiones importantes. En medio de este escenario, la astrología señala que no todos los signos tienen el mismo respaldo energético, especialmente en temas de dinero e inversiones. Y uno, en particular, deberá manejarse con especial cautela.

Astrología: el clima energético para las finanzas

La combinación de Mercurio retrógrado, la Luna Nueva y el inminente ingreso del Sol en Sagitario crea un clima de transición donde la impulsividad puede jugar en contra. Aunque este período abre puertas a nuevas ideas, también trae confusiones, demoras y cambios inesperados que pueden afectar la claridad financiera. La influencia escorpiana que domina hasta mediados de semana intensifica las emociones, mientras que el paso hacia Sagitario impulsa a buscar expansión sin medir riesgos.

Lee además
Conocé el horóscopo para hoy: qué dicen los astros para los signos.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este martes 18 de noviembre: qué dicen los astros para los signos
Luna creciente en noviembre: qué significa y cómo aprovechar su energía
Rituales y energía

Luna creciente en noviembre: qué significa y cómo aprovechar su energía

En este contexto, Géminis es el signo que más debe cuidar su dinero e invertir con prudencia. Su regente, Mercurio, está retrogradando, lo que puede generar errores de cálculo, interpretaciones apresuradas y decisiones guiadas por impresiones más que por datos concretos. Para los geminianos, esta energía puede manifestarse como cierta ansiedad por resolver rápido, cuando lo ideal es ir despacio.

Signo zodiacal géminis, astrología
Astrología | Géminis es el signo que más debe cuidar su dinero e invertir con prudencia

Astrología | Géminis es el signo que más debe cuidar su dinero e invertir con prudencia

Géminis: actuar con cautela será clave

Durante estos días, las decisiones impulsivas podrían generar gastos innecesarios o inversiones que no ofrecen garantías reales. Para evitar contratiempos, lo mejor para Géminis será:

  • Postergar grandes movimientos financieros.
  • Revisar contratos más de una vez.
  • Pedir asesoramiento antes de comprometer dinero.
  • Elegir propuestas conservadoras en lugar de opciones arriesgadas.
deudas
Astrología | Géminis deberá ser el más precavido con sus inversiones

Astrología | Géminis deberá ser el más precavido con sus inversiones

Con la fuerza emocional de la Luna Nueva, además, se activan deseos de comenzar algo nuevo. Sin embargo, para Géminis, ese impulso podría nublar el enfoque práctico, llevándolo a avanzar sin tener todos los elementos claros. El cambio solar hacia Sagitario aportará optimismo, pero también podría exagerar expectativas económicas.

La semana del 17 al 21 de noviembre trae un cielo intenso y dinámico. Géminis deberá ser el más precavido con sus inversiones, posponiendo decisiones importantes hasta que la energía se estabilice. Para todos los signos, el mensaje es claro: pasos lentos, atención a los detalles y confianza en los tiempos del proceso.

Temas
Seguí leyendo

Astrología: ¿qué signo necesita replantear su relación esta semana?

Astrología: qué signo podría decir adiós a una relación tóxica esta semana

Astrología: qué signo tendrá un fin de semana de paz mental

Astrología: qué signo recibe un pago extra este fin de semana

Conocé el horóscopo para este viernes 14 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Astrología: el signo que se enamora este fin de semana según el horóscopo

Conocé el horóscopo para este jueves 13 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Astrología: el signo que recibe por fin la respuesta que esperaba

LO QUE SE LEE AHORA
Qué significa dormir con tu mascota: explicación según la psicología
Atento al dato

Qué significa dormir con tu mascota: explicación según la psicología

Las Más Leídas

El pasaje San Martín camino al centenario. ¿Cuál es su local más antiguo?
Historias de la Ciudad

El Pasaje San Martín de Mendoza camino al centenario: conocé la historia de su local más antiguo

Los requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV.
vivienda

Casa propia: requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV

Escuelas de verano, en vacaciones: estas son las propuestas de Ciudad, Guaymallén y Godoy Cruz.
Edición 2026

Escuelas de verano, en vacaciones: estas son las propuestas de Ciudad, Guaymallén y Godoy Cruz

El informe fue presentado en Fecovita a sala llena. Allí José Zuccardi fijo posición de la mayoría de  la vitivinícultura frente a las desregulaciones.
Polémica vitivinicola

José Zuccardi alerta por la identidad del vino argentino ante el avance desregulatorio en el INV

Conocé el espectacular monto del sorteo de este miércoles en el Quini 6.
Juegos de Azar

Quini 6: de cuánto es el pozo histórico para el sorteo de este miércoles 19 de noviembre

Te Puede Interesar

El oficialismo, conforme con el amplio acompañamiento legislativo a la Ley de leyes.
Repercusiones

El Gobierno celebró la aprobación del Presupuesto 2026: "Diez años ordenando las cuentas"

Por Sitio Andino Política
Conmoción en una escuela de Los Corralitos, Guaymallén, por una denuncia de abuso sexual. 
sin detenidos

Qué hay en la causa que investiga un abuso sexual en una escuela de Guaymallén

Por Pablo Segura
La Corte Suprema administrará y subastará el decomiso de los bienes de Cristina Fernández
medida

La Corte Suprema administrará y subastará el decomiso de los bienes de Cristina Fernández

Por Sitio Andino Política