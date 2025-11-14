14 de noviembre de 2025
{}
Conocé el horóscopo para este viernes 14 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este jueves 13 de noviembre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor.

Horóscopo del viernes 14 de noviembre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Tu fuego interior está encendido. Hoy se abre una oportunidad profesional o económica importante. No dudes, actuá con decisión. En el amor, la sinceridad será tu mayor fuerza.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

El día te invita a priorizar tu bienestar y disfrutar de lo simple. No te sobrecargues con responsabilidades ajenas. En el amor, un momento íntimo traerá equilibrio y ternura.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Las conversaciones fluyen con armonía. Una noticia te llenará de entusiasmo y motivación. En el amor, alguien te observa con admiración; dejá que la conexión fluya naturalmente.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Tu sensibilidad está a flor de piel, pero el Universo te premia con comprensión. Hoy podés sanar una herida del pasado. En el amor, una reconciliación o gesto afectuoso te traerá paz.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Brillás más que nunca, Leo. Tu carisma atraerá buenas oportunidades y personas influyentes. En el amor, disfrutá del presente y evitá mirar atrás. El futuro te sonríe.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

El orden se convierte en claridad mental. Hoy tus planes comienzan a rendir frutos. En el amor, alguien te demostrará lealtad y compromiso. Agradecé con el corazón.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El equilibrio llega después de días de dudas. Tomarás una decisión que te devolverá la calma. En el amor, una charla pendiente se resolverá con dulzura.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

El poder de transformación te acompaña. Hoy entendés que soltar también es crecer. En el amor, la pasión se enciende y te invita a sentir sin miedo.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

El entusiasmo vuelve a tu vida. Una invitación o viaje corta la rutina y renueva tu energía. En el amor, dejá que la risa y la espontaneidad sean tus guías.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Los esfuerzos empiezan a dar resultado. Hoy recibirás reconocimiento o apoyo inesperado. En el amor, tu madurez inspira confianza y estabilidad.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Tu creatividad está en su punto más alto. Una idea innovadora puede abrirte nuevas puertas. En el amor, una conexión diferente te hace ver la vida desde otra perspectiva.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Tu intuición te guía hacia decisiones acertadas. Confiá en tu voz interior, el Universo te protege. En el amor, un gesto simple te recordará cuánto te quieren. Fuente: NA

