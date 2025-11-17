Astrología: ¿qué signo necesita replantear su relación esta semana?

La astrología señala tendencias generales pero también revela momentos clave para cada signo. Esta semana, la energía celeste invita a la introspección y el autoanálisis profundo. Con Mercurio retrógrado, una Luna Nueva intensa y el ingreso del Sol en Sagitario, uno de los signos del zodiaco enfrentará una verdad incómoda: su relación ya no tiene el mismo rumbo.

Escorpio, el signo que debe mirar hacia adentro Entre el 17 y el 21 de noviembre, Escorpio será el signo que más se verá desafiado en el ámbito sentimental. Este signo atraviesa un momento de tensión emocional, especialmente con el Sol todavía en su propio territorio hasta el 21. La introspección será inevitable. Con Mercurio retrógrado cruzando su zona íntima, los secretos, malentendidos o temas pendientes podrían salir a la luz.

La Luna Nueva en Escorpio del 20 de noviembre potencia este llamado a reiniciar desde cero, pero a un alto costo emocional. Es un momento ideal para que los Escorpios se pregunten: ¿es esta relación la que realmente deseo? La recomendación es no tomar decisiones impulsivas, sino más bien anotar sensaciones y dar espacio al silencio.

signo escorpio, astrología, constelaciones Astrología | La energía celeste invita a la introspección y el autoanálisis profundo Astrología y horóscopo: claves para Escorpio en pareja La combinación de Mercurio retrógrado y la Luna Nueva forma una fórmula de revisión profunda. Las conversaciones importantes pueden torcerse o no llegar a buen puerto, por lo que los escorpianos deberán cuidar la forma en que expresan sus emociones.

Aspectos a tener en cuenta esta semana: Pausa antes de hablar : aunque la tentación sea confrontar, será mejor esperar a que pase la retrogradación.

: aunque la tentación sea confrontar, será mejor esperar a que pase la retrogradación. Señales de desgaste : si algo ya no emociona, mejor no disfrazarlo.

: si algo ya no emociona, mejor no disfrazarlo. Deseo de renacer: Escorpio es el maestro de las transformaciones. Este es su momento de renacer emocionalmente. pareja, separación Astrología | Escorpio se enfrenta esta semana a un momento decisivo El impacto del Sol en Sagitario y Urano: cambio de energía Hacia el final de la semana, el ingreso del Sol en Sagitario y la oposición de Urano el 21 de noviembre traerán una explosión de ideas nuevas y búsquedas de libertad. Escorpio sentirá la necesidad de recuperar su identidad fuera de la relación, explorar nuevas actividades o incluso alejarse por un tiempo. Escorpio se enfrenta esta semana a un momento decisivo. La astrología lo empuja a revisar, soltar y renacer, si hace falta. La recomendación es ir despacio, escuchar el propio corazón y reconocer que, a veces, el amor también implica dejar ir para volver a encontrarse desde otro lugar.

