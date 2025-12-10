Cómo elegir velas navideñas según su significado para esta Navidad

En Mendoza, muchas familias renuevan cada año sus rituales de Navidad , y uno de los más elegidos es la iluminación del hogar con velas de distintos colores. Cada tonalidad encierra un mensaje propio , ya sea espiritual, decorativo o energético. Conocer esos significados permite seleccionar las velas adecuadas para acompañar celebraciones íntimas y momentos de reflexión.

El significado de los colores no es meramente decorativo; responde a tradiciones que combinan lo espiritual, lo hogareño y lo estético. En especial, la Corona de Adviento reúne tonalidades que se encienden durante cuatro semanas previas a la festividad. Comprender este código cromático ayuda a planificar un ambiente más consciente y armónico en los hogares mendocinos.

Las velas moradas simbolizan la espera y preparación. Se utilizan en tres de los cuatro domingos de Adviento y representan introspección. La vela rosa, en cambio, introduce un matiz de gozo al aproximarse la celebración. Este contraste marca el paso de un tiempo reflexivo a uno de alegría , un movimiento que muchas familias reproducen para acompañar sus propios ritmos festivos.

Finalmente, el cirio blanco ocupa el centro de la corona y se enciende en Nochebuena o el 25 de diciembre. Simboliza pureza y paz, reforzando la idea de un nuevo comienzo. Su luz funciona como un cierre simbólico del ciclo de Adviento , un gesto que sigue vigente tanto en hogares tradicionales como en celebraciones más contemporáneas.

Otros colores para una Navidad personalizada

Más allá de la tradición cristiana, hoy muchas personas eligen velas navideñas según la energía que desean atraer. Esta práctica mantiene un fuerte arraigo en rituales hogareños, especialmente en quienes buscan armonía para el cierre del año. Entre los colores más populares se encuentran:

Rojo: asociado al amor y a la fuerza emocional.

asociado al amor y a la fuerza emocional. Verde: vinculado con la esperanza y la renovación.

vinculado con la esperanza y la renovación. Dorado o amarillo: elegido para pedir prosperidad.

elegido para pedir prosperidad. Plateado o azul: conectado con la calma y la protección.

En la decoració, el rojo y el verde predominan en mesas familiares y arreglos artesanales. Estos tonos refuerzan un clima cálido y tradicional, muy presente en ferias y mercados donde se combinan velas caseras, adornos tejidos y elementos naturales.

Cómo usar las velas en tu hogar esta Navidad

Para incorporarlas de manera equilibrada, conviene definir una intención previa: ¿buscás un ambiente de calma?, ¿un gesto simbólico para cerrar el año?, ¿o una energía más festiva? Elegir colores alineados con esos propósitos potencia el ritual, ya sea en una comida familiar, en un rincón decorativo o en una pequeña ceremonia personal.

Ubicarlas en espacios seguros, lejos de corrientes de aire, y combinarlas con elementos como piñas, portavelas artesanales o centros de mesa permite lograr un efecto visual más acogedor. En Mendoza, muchas casas integran velas en balcones y patios para acompañar las noches cálidas. La clave está en equilibrar significado y estética, creando una atmósfera que conecte con el espíritu de la temporada.