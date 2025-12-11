Qué significado tienen los colores de la ropa interior en Navidad y cómo elegirlos

Por Analía Martín







En Navidad, muchas familias en Mendoza y en distintos puntos de Argentina mantienen la costumbre de usar o regalar ropa interior de colores como parte de un ritual que busca atraer energías positivas para el año entrante. Esta práctica combina creencias populares y simbolismos antiguos, y se ha vuelto un gesto cargado de intención durante las celebraciones.

El ritual de los colores y su vínculo con la Navidad Aunque es una costumbre más extendida en Año Nuevo, la tradición de elegir ropa interior de colores específicos también se integra a las reuniones de Nochebuena. En Mendoza, regalar bombachas rosas o rojas sigue siendo un clásico familiar. Cada tono representa un deseo puntual, lo que convierte al gesto en un símbolo compartido dentro de la mesa navideña.

Los significados suelen responder a metas afectivas, económicas o espirituales. El rojo atrae pasión y romance, mientras que el amarillo apunta a la prosperidad y a mejorar la economía. El rosa es especialmente valorado en Argentina, porque simboliza ternura, amor genuino y buena suerte, y es uno de los obsequios más comunes en Nochebuena, sobre todo entre mujeres de distintas generaciones.

ropa interior de mujer de colores pasteles Regalar ropa interior de colores para la Navidad sigue siendo una práctica muy habitual Esta tradición no solo está asociada a la búsqueda de buenos augurios, sino también a la idea de comenzar el nuevo ciclo con energía renovada. La intención personal es clave, ya que el ritual funciona como un recordatorio de deseos, metas y propósitos. En familias mendocinas, suele elegirse el color según el momento que cada integrante atraviesa.

Colores y significados: guía para elegir en Navidad Cada tono tiene un sentido particular. La elección del color acompaña lo que se desea invocar, y muchas personas aprovechan la celebración para marcar el rumbo emocional o económico del año. Los más usados son: Rojo: pasión, amor y fuerza vital.

pasión, amor y fuerza vital. Amarillo: prosperidad, dinero y éxito laboral.

prosperidad, dinero y éxito laboral. Rosa: ternura, romanticismo y buena suerte.

ternura, romanticismo y buena suerte. Blanco: paz, armonía y claridad mental.

paz, armonía y claridad mental. Verde: salud, bienestar y esperanza.

salud, bienestar y esperanza. Azul: tranquilidad y equilibrio emocional. ropa interior de hombre En Navidad, el regalo de una prenda de ropa interior puede ser tanto para varones como para mujeres Cada uno actúa como un símbolo personal. El sentido es más emocional que supersticioso, y se sostiene por la fuerza de lo que cada persona espera manifestar en el nuevo ciclo.

