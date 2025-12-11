Qué significado tienen los colores de la ropa interior en Navidad y cómo elegirlos

En Navidad, muchas familias en Mendoza y en distintos puntos de Argentina mantienen la costumbre de usar o regalar ropa interior de colores como parte de un ritual que busca atraer energías positivas para el año entrante. Esta práctica combina creencias populares y simbolismos antiguos, y se ha vuelto un gesto cargado de intención durante las celebraciones.
El ritual de los colores y su vínculo con la Navidad
Aunque es una costumbre más extendida en Año Nuevo, la tradición de elegir ropa interior de colores específicos también se integra a las reuniones de Nochebuena. En Mendoza, regalar bombachas rosas o rojas sigue siendo un clásico familiar. Cada tono representa un deseo puntual, lo que convierte al gesto en un símbolo compartido dentro de la mesa navideña.
Los significados suelen responder a metas afectivas, económicas o espirituales. El rojo atrae pasión y romance, mientras que el amarillo apunta a la prosperidad y a mejorar la economía. El rosa es especialmente valorado en Argentina, porque simboliza ternura, amor genuino y buena suerte, y es uno de los obsequios más comunes en Nochebuena, sobre todo entre mujeres de distintas generaciones.
Esta tradición no solo está asociada a la búsqueda de buenos augurios, sino también a la idea de comenzar el nuevo ciclo con energía renovada. La intención personal es clave, ya que el ritual funciona como un recordatorio de deseos, metas y propósitos. En familias mendocinas, suele elegirse el color según el momento que cada integrante atraviesa.
Colores y significados: guía para elegir en Navidad
Cada tono tiene un sentido particular. La elección del color acompaña lo que se desea invocar, y muchas personas aprovechan la celebración para marcar el rumbo emocional o económico del año. Los más usados son: