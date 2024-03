Gran Hermano: quiénes son los 5 nuevos participantes que ingresaron.

El primero en entrar fue Mauro D’Alessio , quien se presentó como un “tincho modelo”. En su presentación dijo que le gustan “las chicas rubias” y que está soltero. “Me gusta salir a fiestas electrónicas, es más, este pantalón es el que usé ayer para salir”, contó. Es de la Ciudad de Buenos Aires, trabaja en una empresa de calzados como responsable de marketing y se definió como un tipo “muy romántico”. “Me gustan los planes empalagosos, así película yankee, pero increíblemente, nunca tuve novia. Soy muy egocéntrico en mi imagen y en cómo quiero que me vean... Jugué al rugby desde los 6 a 20 años, no me considero el típico tincho, pero la gente piensa que soy el tincho modelo”, dijo también. Su entrada provocó gran sensación entre varias de las mujeres de la casa, quienes lo definieron como “muy lindo”.

Después fue el turno de Paloma Méndez , proveniente de la ciudad bonaerense de Martínez. “Soy bastante personaje, a veces la gente me pregunta si soy o me hago. El estudio no es lo mío, pero hice varias carreras”, contó la joven, quién también contó que realizó algunas clases de fotografía y que comenzó la carrera de acompañamiento terapéutico, la cual no terminó debido a que perdió el interés. “No me gusta pelear, pero tengo mucho carácter. Me encanta lavar los platos, limpiar”, cerró en su presentación.

Damián Moya fue el cuarto nuevo participante en ingresar a la casa. Oriundo de la villa Carlos Gardel -ubicada en la ciudad bonaerense de El Palomar- en su presentación contó que tuvo varios trabajos para salir adelante y buscar una vida mejor. “He trabajado de remisero, en boliches, como bailarín, repositor, pasé por todos los rubros y me considero una persona 4x4 porque me adapto a cualquier terreno y circunstancia”, dijo. “Yo vivo en el monobloc 24, me crié siempre ahí, es un barrio peligroso. Tengo amigos que andan en la delincuencia, pero yo, gracias a Dios, nunca me tiré para ese lado, siempre para el lado del trabajo”, contó. “Obviamente, mi sueño y objetivo de vida es que podamos salir del barrio y salir adelante. Tengo una hermanita muy chiquita, que no me gustaría que pase por las cosas que yo he vivido”, dijo a continuación. “Si tengo que jugar, voy a usar todas las armas y no me voy a sentir mal por eso. He aprendido mucho en la vida y puedo utilizarlo como herramienta dentro de la casa”, explicó sobre cómo será su modus operandi en el juego, según publica Infobae.

Por último, hizo su presentación Florencia Regidor, proveniente de Temperley. “Voy a entrar, voy a ver cómo me siento y a partir de eso voy a ver cómo juego. Pero obvio que entro a jugar, nada de plantas”, dijo sobre cómo será su estilo en el reality. En el video de presentación dio un detalle sobre su higiene que sorprendió: “No me gusta bañarme. Me lavo los sobacos, me hago baño polaco, pero no me lavo el pelo. ¿Está mal?”. Asimismo, contó que se dedica al modelaje. “Estudio relaciones públicas y a la vez trabajo de modelo hace ya tres años. Tuve muchos problemas alimenticios. No hace falta ser 90-60-90, con actitud todo se puede. Soy buena persona, soy re simpática, soy súper divertida. Me suelo llevar bien con la gente, no tanto con las mujeres porque viste que son medio envidiosas y todo el tiempo están comparando. Te dan por atrás y quieren a tu novio. Son así... Yo soy así también”, se definió.