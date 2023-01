Gran Hermano: Daniela le confesó a Thiago que lo nominó.

"Capaz vio que yo quería caer (en placa) y lo habrá usado . Aunque también siento que no porque ella no podría ni verme", explicó Thiago sobre Daniela.

"Yo escuché que querías quedar en placa y te hice el favor", explicó Daniela, a lo que Thiago reaccionó dándole las gracias y muchos besos.

"Quería decírtelo yo antes de que lo escuches por un grito. Al votarte a vos, lo ponía en exposición a Maxi. Para que se vea que tan buena persona es con Thiago. A ver si adelante de todos se anima a salvarlo. Por eso no me sirve que vos vayas a decirle 'no me salves'", agregó Pestañela, sin estar enterada de que el cordobés sabe de la "traición" de su pretendiente hacia el Conejo Alexis.

Daniela además le aseguró a Thiago que una cosa es la relación que ellos dos tienen y que otra es el juego, y que está interesada en seguir su vínculo con él afuera de la casa de Gran Hermano. / Telefe