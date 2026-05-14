14 de mayo de 2026
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General Alvear

General Alvear fortalece vínculos con Japón y suma equipamiento para su hospital público

El vínculo entre General Alvear y Japón sumó un nuevo capítulo con una acción concreta en materia de salud pública.

De Japón a General Alvear: 22 camas ortopédicas.

De Japón a General Alvear: 22 camas ortopédicas.

El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, recibió en la municipalidad al ministro de la embajada de Japón en Argentina, Nakajima Takeshi, y a la asesora externa de APC, Abe Rieko, en el marco de una agenda institucional orientada a fortalecer los vínculos de cooperación entre ambos países.

Donación para fortalecer el sistema de salud

Luego del encuentro protocolar, las autoridades participaron del acto oficial de cooperación internacional realizado en el Hospital Enfermeros Argentinos, donde se concretó la entrega de 22 camas ortopédicas con sus respectivos colchones, además del descubrimiento de una placa conmemorativa institucional.

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La incorporación del nuevo equipamiento fue posible gracias a un proyecto impulsado por integrantes del hospital junto a la cooperadora, que fue presentado ante la embajada japonesa y logró concretarse a través del programa de cooperación internacional.

Las camas ya están en funcionamiento en el Hospital Enfermeros Argentinos

Desde el nosocomio destacaron que el equipamiento ya se encuentra operativo y permitirá fortalecer la atención sanitaria de pacientes en distintos sectores del hospital.

La visita de las autoridades japonesas también incluyó una recorrida por las instalaciones y sirvió para consolidar la relación institucional entre ambas comunidades, con la posibilidad de avanzar en futuros proyectos de cooperación para beneficio de la comunidad alvearense.

Alejandro Torres, director del Hospital Enfermeros Argentinos y Nakayima Takeshi se refieren a esta donación

Embed - DONACIÓN DE CAMAS ORTOPÉDICAS POR PARTE DE LA EMBAJADA DE JAPÓN

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