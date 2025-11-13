Franja Morada retuvo otro centro de estudiantes y el peronismo quedó tercero

La Franja Morada se impuso por amplio margen en las elecciones del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo, la más numerosa de la casa de altos estudios, y retuvo la conducción del órgano estudiantil que tiene a su cargo desde hace trece años.
Los comicios se realizaron este miércoles 12 de noviembre y la agrupación radical se quedó con un 45% de los votos, relegando a la UPAU (Unión Para la Apertura Universitaria Argentina), de extracción liberal, al segundo lugar. Tercera quedó La Manuel Belgrano, respaldada por el camporismo.
Embed - Franja Morada FCE UNCuyo- Mza en Instagram: " ¡GANAMOS EN TODAS LAS SEDES! Gracias a cada estudiante de Sede Central, San Rafael, Junín y Alvear por confiar en nosotros una vez más. Este resultado no es solo un número: es la muestra de que cuando la Franja trabaja, se nota. Que cuando escuchamos, proponemos y hacemos, la facultad crece. Y que cuando caminamos juntos, los cambios llegan de verdad. Hoy la FCE sigue siendo de los estudiantes. ¡Nos queda mucho por hacer y por eso te invitamos a sumarte para seguir transformando la FCE! Si está bien, es la Franja. "
Quiénes integrarán la nueva conducción del Centro de la Facultad de Ciencias Económicas
La nueva presidenta será Giuliana Timpanaro, estudiante de la carrera de Contador Público, quien estará acompañada por Francesco Furnari (vicepresidente, de Licenciatura en Administración) y Mara Camacho (secretaria general, estudiante de cuarto año de la misma carrera).
Según los datos oficiales, la lista radical superó por más de 20 puntos a UPAU (26%), La Manuel Belgrano (18%) y UPL (libertarios, 10%). El triunfo se dio en las cuatro sedes de la FCE, incluida la delegación San Rafael, histórico bastión peronista de esa unidad académica.
Tras confirmarse la victoria, Timpanaro destacó el respaldo obtenido: “Este resultado reafirma el compromiso de nuestra agrupación con los estudiantes. Vamos a seguir trabajando para mejorar las condiciones de cursado, defender los servicios que garantizan la vida universitaria y acompañar a quienes estudian y trabajan día a día”.
Con este nuevo triunfo, Franja Morada Ciencias Económicas consolida su liderazgo dentro de la UNCuyo y mantiene una gestión ininterrumpida de 13 años en el centro de estudiantes. La agrupación volvió a subrayar su defensa de la educación pública, la participación democrática y los valores de la Reforma Universitaria, pilares que —según remarcan— explican su permanencia al frente de la representación estudiantil.