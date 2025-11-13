Franja Morada retuvo otro centro de estudiantes y el peronismo quedó tercero

La Franja Morada se impuso por amplio margen en las elecciones del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo , la más numerosa de la casa de altos estudios, y retuvo la conducción del órgano estudiantil que tiene a su cargo desde hace trece años .

Los comicios se realizaron este miércoles 12 de noviembre y la agrupación radical se quedó con un 45% de los votos , relegando a la UPAU (Unión Para la Apertura Universitaria Argentina), de extracción liberal, al segundo lugar. Tercera quedó La Manuel Belgrano, respaldada por el camporismo.

La nueva presidenta será Giuliana Timpanaro , estudiante de la carrera de Contador Público , quien estará acompañada por Francesco Furnari (vicepresidente, de Licenciatura en Administración ) y Mara Camacho (secretaria general, estudiante de cuarto año de la misma carrera).

Embed - Franja Morada FCE UNCuyo- Mza en Instagram: " ¡GANAMOS EN TODAS LAS SEDES! Gracias a cada estudiante de Sede Central, San Rafael, Junín y Alvear por confiar en nosotros una vez más. Este resultado no es solo un número: es la muestra de que cuando la Franja trabaja, se nota. Que cuando escuchamos, proponemos y hacemos, la facultad crece. Y que cuando caminamos juntos, los cambios llegan de verdad. Hoy la FCE sigue siendo de los estudiantes. ¡Nos queda mucho por hacer y por eso te invitamos a sumarte para seguir transformando la FCE! Si está bien, es la Franja. "

Según los datos oficiales, la lista radical superó por más de 20 puntos a UPAU (26%), La Manuel Belgrano (18%) y UPL (libertarios, 10%). El triunfo se dio en las cuatro sedes de la FCE , incluida la delegación San Rafael , histórico bastión peronista de esa unidad académica.

Tras confirmarse la victoria, Timpanaro destacó el respaldo obtenido: “Este resultado reafirma el compromiso de nuestra agrupación con los estudiantes. Vamos a seguir trabajando para mejorar las condiciones de cursado, defender los servicios que garantizan la vida universitaria y acompañar a quienes estudian y trabajan día a día”.

Con este nuevo triunfo, Franja Morada Ciencias Económicas consolida su liderazgo dentro de la UNCuyo y mantiene una gestión ininterrumpida de 13 años en el centro de estudiantes. La agrupación volvió a subrayar su defensa de la educación pública, la participación democrática y los valores de la Reforma Universitaria, pilares que —según remarcan— explican su permanencia al frente de la representación estudiantil.