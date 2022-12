16 películas para ver con niños en casa por Navidad

Sí, la primera película de nuestra lista es obra del miembro más chiflado de los Monty Python. Y no sólo eso, sino que en 'Los héroes del tiempo' también participan otros miembros del equipo como Michael Palin (quien, además, escribe el guion) y John Cleese. Pero no te confundas, porque Gilliam y sus colegas pusieron aquí todo su ingenio en una fábula fantástica y aventurera, y aun así apta para menores, que, además, cuenta en su reparto con nombres de envergadura: Jim Broadbent, Sean Connery y Shelley Duvall son algunos de ellos.

El nombre de Hayao Miyazaki tenía que aparecer en esta lista. Si has seguido nuestros consejos, los niños y niñas de tu familia se sabrán ya de memoria 'Ponyo en el acantilado' y 'Mi vecino Totoro', así que esta vez apostamos por una película del genio nipón menos afamada, pero también encantadora (en muchos sentidos). Una niña que reparte pasteles montada en una escoba, un gato que habla, una bicicleta que vuela... Este filme lo tiene todo para conquistar a los espectadores, sin que importe su edad.

superman-richard-donner-1978.jpeg

'Superman' (Richard Donner, 1978)

Polémicas aparte con el futuro del personaje en DC, está claro que el Superman de Henry Cavill puede ser muy impactante y complejo como para que los más pequeños se acerquen a él (todavía). Afortunadamente, el clásico protagonizado por Christopher Reeve no presenta ese escollo: su humor es tan blanco como efectivo, su sentido de la aventura y la diversión no palidece con los años, y los ataques de risa cuando Lex Luthor (Gene Hackman) se quita su peluquín están garantizados aún hoy. En suma, viene a ser una introducción perfecta para el mundo de los superhéroes.

aladdin-john-musker-ron-clements.jpeg

'Aladdin' (John Musker & Ron Clements, 1992)

De la segunda edad de oro vivida por Disney en los 90 (esa que nos entregó, además, 'La sirenita', 'El rey león' y 'La bella y la bestia'), 'Aladdin' es la película que más recomendaríamos para ver con niños. ¿Por qué? Pues no solo porque revisite el cuento de 'Las mil y una noches' con comicidad imparable, sino también porque su estupenda banda sonora de Alan Menken y Howard Ashman supone una coctelera de estilos exóticos y pegadizos. Los cuales, unidos a una puesta en escena de las que hacen época, conforman una introducción de bandera al género musical. Por otra parte, escuchar la voz en V. O. de Robin Williams como el Genio es una buena forma de perderle el respeto a los subtítulos.

wallace-gromit-la-maldicion-de-las-verduras-nick-park-steve-box-2005.jpeg

'Wallace & Gromit. La maldición de las verduras' (Nick Park & Steve Box, 2005)

Como todos sabemos, entre las secuelas que dejan los años de preescolar se halla un intenso hartazgo hacia todo lo que tenga que ver con la plastilina. Menos mal que siempre podemos recurrir a los británicos chicos de Aardman para demostrarles a los peques el significado y las posibilidades de la palabra claymation. Pasarlas canutas entre vegetales gigantes no sólo sirvió al hombre y al perro más elásticos de Lancashire para entregar su mejor largometraje, sino para llevarse un Oscar en las narices de Miyazaki y 'El castillo ambulante'. Ahí es nada.

una-pandilla-alucinante-fred-dekker-1987.png

'Una pandilla alucinante' (Fred Dekker, 1987)

Solo hay una cosa que los pequeños disfruten más que pasar miedo en la comodidad del sofá: darse el gusto de ver cómo sus héroes derrotan a los mónstruos. Y, lo que es de monstruos, esta película con guion de Shane Black ('Iron Man 3') anda sobrada: encabezados por el mismísimo Drácula, varios engendros clásicos del cine de terror se batirán contra una pandilla de chavales prepúberes por la posesión de un valioso amuleto. El resultado es una estupenda mixtura en la que el espíritu gamberro de 'Los Goonies' se encuentra el de 'Los cazafantasmas', y con esos entrañables despropósitos de la Universal en plan 'Frankenstein contra el hombre lobo'.

crin-blanca-albert-lamorisse-1953.jpeg

'Crin Blanca' (Albert Lamorisse, 1953)

Un niño, un caballo, las dunas y el mar de la Camarga, y muy pocas palabras. Albert Lamorisse ha pasado a la historia por dirigir 'El globo rojo' (conocida, y con razón, como "el mejor cortometraje de la historia") y por inventar el juego de mesa Risk, pero sería una injusticia desdeñar su primer filme largo, perfecta demostración de que una película con animales y peques no tiene por qué ser una ñoñería.

los-mundos-de-coraline-henry-selick-2009.jpeg

'Los mundos de Coraline' (Henry Selick, 2009)

Dejémonos de pamplinas, y reconozcámoslo: a los niños les encanta pasar miedo. El problema es que hoy, con tanto estímulo y tanta 'Monster High', resulta difícil proporcionarles escalofríos aptos para su edad. Menos mal que la unión de dos talentos enormes (el animador responsable de Pesadilla antes de navidad, por un lado, y el escritor Neil Gaiman, por otro) se unieron para ofrecernos este ejercicio de yuyu cotidiano. Tras verla, todos coincidiréis en que Draculaura no tendría nada que hacer frente a La Otra Madre.

big-penny-marshall-1988.jpeg

'Big' (Penny Marshall, 1988)

A estas alturas, y en el mejor de los casos, Tom Hanks les sonará a los chavales y chavalas como Forrest Gump (o como el sargento de 'Salvar al soldado Ryan'). Así pues, imagina su sorpresa cuando vean al actor en esta película, sacándole todo el partido del mundo a esas facultades como comediante que tiene ya algo oxidadas. Por otra parte, la odisea del niño convertido en adulto por un adivino autómata no sólo les hará reír (¡y cómo!) sino que también les hará pensar sobre muchas cosas importantes. Y, para qué vamos a negarlo: a ti también.

kiriku-y-la-bruja-michel-ocelot-1998.jpeg

'Kirikú y la bruja' (Michel Ocelot, 1998)

Si quieres disfrutar de una sesión de cine animado en compañía de los pequeños de la casa, y buscas un título que desafíe sus expectativas, no lo pienses más: es un placer para nosotros presentarte a Michel Ocelot, un maestro francés a cuyas películas les viene corto el adjetivo "sorprendente". En esta ocasión, el cineasta se fue a África para rescatar un cuento popular de esas latitudes (bastante parecido a nuestro castizo Pulgarcito) y empaparse de una iconografía a la que los artistas de Europa y EE UU no suelen hacer mucho caso. Por otra parte, 'Kirikú y la bruja' cuenta con una estupenda banda sonora de Youssou N'Dour, la estrella pop africana por antonomasia.

el-ultimo-unicornio-jules-bass-arthur-rankin-jr-1992.jpeg

'El último unicornio' (Jules Bass & Arthur Rankin Jr., 1992)

Cuando una película adapta una de las mejores novelas de fantasía de todos los tiempos, pueden pasar dos cosas: o le sale un desastre supino, o le sale una maravilla como 'El señor de los anillos' de Peter Jackson... O como 'El último unicornio'. La belleza visual de la película es apabullante, el guion vierte al cine muy bien el libro homónimo de Peter Beagle, con sus luces y con sus sombras (que son muchas, y a veces asustan), y para colmo la versión original cuenta con las voces de Mia Farrow (como el equino cornudo titular), Jeff Bridges y Christopher Lee. Si los niños a tu cargo son aficionados a las cosas de los hobbits, los elfos y demás, no te lo pienses dos veces y hazles un programa doble con este filme y con 'El vuelo de los dragones', otra joyita de los mismos directores.

20-000-leguas-de-viaje-submarino-richard-fleischer-1954.jpeg

'20.000 leguas de viaje submarino' (Richard Fleischer, 1954)

Aunque estés a kilómetros de la playa o piscina más cercana, nosotros te proponemos una opción cinéfila para un baño de lo más refrescante en forma de tour por el fondo del mar, con el mismísimo Capitán Nemo (James Mason) como guía y un compañero de viaje tan infatigable como Kirk Douglas. Los poderes de Julio Verne y de un Fleischer todavía en forma se unieron aquí para proporcionarnos una de las mejores películas de aventuras de la historia del cine.

bolt-chris-williams-byron-howard-2008.jpeg

'Bolt' (Chris Williams & Byron Howard, 2008)

En general, 'Bolt' resulta una película muy recuperable, sobre todo gracias a un guion de Dan Fogelman ('Enredados') que nos presenta a un perro televisivo con delirios de grandeza, una cobaya con agorafobia y una gata especializada en batir récords de acidez en sus diálogos.

el-senor-rossi-en-busca-de-la-felicidad-bruno-bozzetto-1976.jpeg

'El señor Rossi en busca de la felicidad' (Bruno Bozzetto, 1976)

Desde luego, los europeos no tenemos arreglo: tanto llenársenos la boca con referencias a Studio Ghibli, a Pixar o a los años dorados de los Looney Tunes, y no nos acordamos (casi) nunca de titanes europeos de la animación como el italiano Bruno Bozzetto. El director italiano alcanzó bastante fama en nuestro continente (incluida España) con este personaje bonachón, siempre acompañado por su perro Gastone, y que no tiene nada que envidiarle a sus colegas del otro lado del Atlántico. Si este largo sabe a poco, completa la sesión con su secuela 'Los sueños del Señor Rossi' (1977).

juegos-de-guerra-john-badham-1983.jpeg

'Juegos de guerra' (John Badham, 1983)

Si tu hijo, sobrino o hermano pequeño se pasa las horas muertas yendo del ordenador al smartphone, y del smartphone al ordenador, las aventuras del pirata informático Matthew Broderick pueden ser una ocasión perfecta para hacer que se lo piense dos veces antes de volver a conectarse. Y no sólo eso, sino que también resultarán una instructiva lección sobre la historia de internet, amén de proporcionarle una ración de emociones e intriga sin cuento. Ahora bien: ten cuidado, porque tal vez el precio de desengancharle de la red de redes sea su conversión en un obseso de las tres en raya.

el-secreto-del-libro-de-kells-tomm-moore-nora-twomey-2009.jpeg

'El secreto del libro de Kells' (Tomm Moore & Nora Twomey, 2009)

Este filme irlandés nominado al Oscar sigue dándonos motivos para creer en la animación 2D de toda la vida, con una ayuda de la tecnología digital pero sin volúmenes ni polígonos. Su historia sencilla, cortita y con vikingos resulta trepidante, amén de contar con personajes tan entrañables como Aisling, un hada que prefiere transformarse en lobo antes de amadrinar a princesitas cursis. 'El secreto del libro de Kells' cuenta con una desbordante inventiva visual, inspirada en las iluminaciones de los manuscritos medievales, que mostrará a sus jóvenes espectadores una alternativa al siempre eficaz, pero muy sobreutilizado, estilo disneyano.

