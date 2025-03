Gabriel Canci: "Este año la Vendimia para Todxs habla de la transmutación"

View this post on Instagram

Por el género masculino, Federico Gollo, de la misma edad, resultó ganador; es ayudante terapéutico, trabaja con personas con capacidades diferentes. “El proceso del casting y todo fue mágico. Antes de salir al escenario me dio un ataque de llanto porque pensé que no ganaba. Cuando me nombraron no entendí nada”, expresó el rey.

vendimia para todos 2025, gabriel canci.jpg Foto: Yemel Fil

Además, la representante drag queen es Enggel, de 35 años un artista que se desempeña como empleado de comercio y tiene trayectoria como drag. “Vivir la Vendimia desde adentro es muy diferente”, dijo.

Canci dijo que esta edición de la fiesta hablará de la transmutación. “Hicimos una magia maravillosa porque toda la Vendimia está basada en lo oriental, en lo místico, en lo esotérico, en lo búdico, en lo védico y habla de la transmutación, que todo ocurre a la misma vez y al mismo tiempo, el pasado, el presente, el futuro”, detalló.

