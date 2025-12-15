YPF anunció una leve baja del precio del combustible en un contexto de aumentos sostenidos

El precio del combustible registró variaciones constantes en los últimos meses, con una tendencia siempre al alza . En este marco, el CEO de YPF , Horacio Marín , aseguró que esta semana los precios bajarán en promedio un 2% en todo el país .

De todos modos, aclaró que los valores seguirán ajustándose según la dinámica de oferta y demanda , una estrategia que la compañía viene aplicando desde hace varios meses.

Esta política está alineada con la propuesta que Marín impulsó desde su asunción al frente de la petrolera, a fines de 2023 , cuando planteó un “acuerdo de honestidad con los consumidores” . Bajo ese esquema, los precios suben o bajan de acuerdo al comportamiento del mercado .

La medida también se articula con la estrategia de micropricing , que implica ajustes de precios según la demanda horaria , con variaciones que pueden darse a lo largo del día.

YPF, estacion de servicio, combustible, naftas, aumento.jpg La baja del 2% no compensa los aumentos sostenidos a lo largo de los meses en todo el país. Foto: Yemel Fil

La baja llega tras un ajuste previo

La reducción anunciada se da luego del ajuste aplicado a comienzos de mes, que implicó un aumento del 5,11% en el precio mínimo del biodiésel y del 5% en el bioetanol.

Además —y esto alcanza a todas las compañías del sector— a partir de enero, el Gobierno avanzará con los aumentos pendientes en los impuestos a los combustibles, que acumulan un retraso superior a un año por actualizaciones no realizadas en línea con la inflación.

Qué factores influyen en el precio del combustible

La baja anunciada compensa parcialmente los incrementos registrados en otros componentes clave del precio, como el valor mínimo de adquisición de los biocombustibles, la paridad cambiaria y la carga impositiva específica del sector, que incluye el impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono.

Marín explicó que las rebajas se aplicarán “todos los días un poquito” y que “no serán iguales en todos los lugares”, siempre dentro del marco regulatorio de la Secretaría de Energía. Desde mayo de este año, dejó de ser obligatorio informar con anticipación las variaciones en los precios de naftas y gasoil/ Bae negocios, Infobae y NA