Turismo: "La nieve es fundamental para Mendoza"

Carlos Weiner , director de la Delegación Sur EMETUR (Ente Mendoza Turismo) , aseguró a SITIO ANDINO y en relación al tema del turismo invernal en el sur provincial que "la nieve es fundamental para Mendoza y la celebramos", subrayando este producto que permite el desarrollo pleno de la actividad, no sólo en centros de esquí, sino en otros circuitos que se ven beneficiados por el atractivo.

El turismo de Mendoza está por encima de la media nacional

Carlos Weiner fundamento su análisis al citar el último fin de semana extra largo en el que "el promedio de reservas confirmadas en Mendoza, rondó entre el 78 y 79%", por encima del nacional que "estuvo cercano al 50".

"Mendoza sigue estando y es una de esas provincias que lidera la intención del viajero", remarco Weiner.

Más adelante el funcionario provincial manifestó que existen "fenómenos nuevos" en el turismo, como el visitante "de decisión inmediata", principalmente el de cercanías "que no planifica su viaje, que lo decide de un día para otro", y es allí donde la promoción de Mendoza ayuda a que elija al destino.

Tupungato nieve Paisajes nevados de Mendoza-Tupungato.

La necesidad de cuidar al turista para que siga eligiendo a Malargüe y a la provincia de Mendoza

A la opinión de Carlos Weiner se sumo la del director de Turismo de Malargüe, Daniel Von Zedtwitz, quien concordó primero con lo que dejó el último fin de semana extra largo de junio en el departamento, pese a que la nevada en alta montaña no permitió, por ejemplo la pre apertura de Las Leñas.

Embed - Malargüe- "Tenemos que cuidar al turista"

Von Zedwitz aprovechó el diálogo con los periodistas para solicitar a prestadores que "debemos cuidar al turista", no sólo desde los entes públicos, sino desde los privados, debido a algunas prácticas no muy satisfactorias de algunos que, por ejempló rentaron en diferentes establecimientos de Malargüe y otros departamentos indumentaria de esquí el fin de semana que no pudo abrir Las Leñas.

Embed - Malargüe-Junio y sus fines de semana largo "dejan un par de enseñanzas"

En esa misma línea se manifestó el presidente de la Asociación Malargüina de Turismo (AMATUR), Floridor González, que analizó lo que dejó puntualmente el pasado fin de semana extra largo, que marcó el cierre del primer semestre para el sector.

Estos periodos "nos dejan un par de enseñanzas y sugerencias" para los prestadores de servicios que no anticiparon lo que dejó la última nevada de junio, que entre otras cosas tuvo rutas cerradas, como la Provincial 222 a los valles de Los Molles y Las Leñas, y que tras varios días, recién fue habilitada en su totalidad el pasado jueves por la tarde.