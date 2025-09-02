RANKING NACIONAL E INTERNACIONAL

Turismo: cómo cerró el Travel Sale 2025 y qué destinos lideraron las compras de los argentinos

El Travel Sale incentivó el turismo, permitiendo a los argentinos acceder a viajes y paquetes a precios más convenientes. Conocé los resultados de la edición.

Turismo: cómo cerró el Travel Sale 2025 y qué destinos lideraron las compras de los argentinos

Turismo: cómo cerró el Travel Sale 2025 y qué destinos lideraron las compras de los argentinos

Foto: Yemel Fil
 Por Soledad Maturano

El turismo argentino repuntó en los últimos siete días gracias a una nueva edición del Travel Sale, que permitió a los residentes comprar boletos de avión, hacer reservas de alojamiento y adquirir paquetes turísticos a precios más accesibles. De acuerdo con los informes de compañías de viaje, la mayoría de los compradores se inclinó por destinos internacionales.

De la iniciativa participaron más de 140 agencias de viajes y plataformas online, que lanzaron promociones, planes de pago y ofertas especiales dirigidas a los viajeros. Durante esos días, el objetivo principal fue reactivar el turismo y estimular el consumo, que viene mostrando señales de enfriamiento desde hace varios meses.

Lee además
Mar del Plata: el destino perfecto para disfrutar del deporte
Todo el año

Mar del Plata: el destino perfecto para disfrutar del deporte
El Gobierno oficializó un nuevo feriado: cuándo se pasa el del 12 de octubre
Oficial

El Gobierno oficializó un nuevo feriado: cuándo se pasa el del 12 de octubre

Cuál fue el resultado del Travel Sale 2025

El Travel Sale 2025 fue una oportunidad para que los argentinos planificaran sus próximas vacaciones. De acuerdo con la compañía de viajes Almundo, la tendencia se inclinó mayoritariamente hacia los viajes al exterior. Tal como informó Sitio Andino días atrás, el turismo emisivo aumentó un 39,5%.

El porcentaje informado por el INDEC se distribuye principalmente entre México, el Caribe y Chile. Además, Brasil se posicionó como otro de los destinos más elegidos por los viajeros cuyanos, impulsado por la disponibilidad de vuelos directos y la conveniencia cambiaria.

26 de agosto, paro controladores aereos, aeropuerto, aviones, aeropuerto de mendoza, pasajeros demorados, paro, demoras, viaje, avion, embarque
De acuerdo al INDEC, el turismo emisivo aumentó más de 39%.

De acuerdo al INDEC, el turismo emisivo aumentó más de 39%.

El informe del instituto coincide con los relevamientos privados: más del 87% de las compras se dirigieron a viajes internacionales. Desde Almundo, también destacaron que cerca del 73% de las operaciones se realizaron en dólares.

Qué fue lo más vendido en el Travel Sale 2025

De acuerdo con los registros de las agencias, los productos más vendidos fueron:

  • Vuelos (55,9%)
  • Paquetes turísticos (20,6%)
  • Hoteles (15%)

Los pasajes aéreos consolidaron su liderazgo gracias a las promociones de aerolíneas y la posibilidad de financiar en cuotas, lo que resultó elemental para captar a un público que busca organizar vacaciones a menor costo.

Qué destinos internacionales fueron los más elegidos en el Travel Sale 2025

El listado lo encabezó una ciudad brasileña, seguida por un destino caribeño. El ranking de los cinco más vendidos quedó así:

  • Río de Janeiro
  • Punta Cana
  • Madrid
  • Miami
  • Orlando

Estos destinos concentraron gran parte de las ventas debido a la combinación de atractivos turísticos, frecuencia de vuelos y variedad de ofertas en paquetes completos.

Qué destinos nacionales fueron los más elegidos en el Travel Sale 2025

Si bien la mayoría de las compras apuntó al exterior, también hubo argentinos que aprovecharon las promociones para organizar escapadas dentro del país. Mendoza logró ubicarse entre las cinco provincias más vendidas, en un ranking que quedó conformado de la siguiente manera:

  • Buenos Aires
  • San Carlos de Bariloche
  • Puerto Iguazú
  • Mendoza
  • Salta

Un impulso al turismo y al consumo

En definitiva, la nueva edición del Travel Sale significó un respiro para el sector turístico, muy golpeado en los últimos meses por la caída del consumo. La campaña no solo permitió a miles de argentinos acceder a viajes más accesibles, sino que también impulsó a agencias, aerolíneas y hoteles a dinamizar sus propuestas en un contexto complejo.

Temas
Seguí leyendo

Paraíso gratuito en Mendoza: un rincón hermoso para descubrir y vivir una experiencia única

Mendoza impulsa un cluster para certificar la huella de carbono y turismo sostenible

El centro cultural que no podés dejar de visitar en Guaymallén y todo lo que ofrece

Travel Sale 2025: qué destinos y promociones de turismo lideran las búsquedas de los argentinos

Turismo: hasta cuándo es el Travel Sale 2025 en Argentina

Turismo en movimiento con el Travel Sale 2025: cómo comprar viajes seguros y con descuentos exclusivos

El desarrollo cultural de Godoy Cruz: el museo que no podés dejar de visitar

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 2 de septiembre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador
INVERSIÓN

Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador

Las Más Leídas

Advierten que crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad.
SITUACIÓN COMPLEJA

Bajas en la Policía de Mendoza: crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad

Terrible accidente vial en pleno San Rafael. 
internados en el schestakow

El estado de salud de los jóvenes heridos tras el terrible accidente vial en San Rafael

El agresor, de 23 años, fue detenido y trasladado a sede policial
Operativo

Una mujer logró sobrevivir a un intento de femicidio en Godoy Cruz

El Gobierno oficializó un nuevo feriado: cuándo se pasa el del 12 de octubre
Oficial

El Gobierno oficializó un nuevo feriado: cuándo se pasa el del 12 de octubre

El paradero de Daniel Segura en París fue confirmado tras horas de incertidumbre
Lo buscaron por más de 24 horas

Tras una intensa búsqueda, apareció el mendocino que estaba perdido en París

Te Puede Interesar

Con el propósito de contener el dólar, el Gobierno intervendrá en el mercado de cambios.
Medida

Con el propósito de contener el dólar, el Gobierno intervendrá en el mercado de cambios

Por Sitio Andino Economía
Una escuela de Godoy Cruz suspendió las clases presenciales por los daños registrados tras las lluvias.
Temporal

Una escuela de Godoy Cruz suspendió las clases presenciales por los daños registrados tras las lluvias

Por Natalia Mantineo
El gobernador Alfredo Cornejo busca créditos para implementar el sistema EDUTEC en las escuelas de la provincia de Mendoza. 
Oficializado

La provincia de Mendoza planea una deuda por U$S160 millones para digitalizar la salud y la educación

Por Cecilia Zabala