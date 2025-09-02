Turismo: cómo cerró el Travel Sale 2025 y qué destinos lideraron las compras de los argentinos

El turismo argentino repuntó en los últimos siete días gracias a una nueva edición del Travel Sale , que permitió a los residentes comprar boletos de avión, hacer reservas de alojamiento y adquirir paquetes turísticos a precios más accesibles. De acuerdo con los informes de compañías de viaje, la mayoría de los compradores se inclinó por destinos internacionales.

De la iniciativa participaron más de 140 agencias de viajes y plataformas online , que lanzaron promociones, planes de pago y ofertas especiales dirigidas a los viajeros. Durante esos días, el objetivo principal fue reactivar el turismo y estimular el consumo, que viene mostrando señales de enfriamiento desde hace varios meses.

El Travel Sale 2025 fue una oportunidad para que los argentinos planificaran sus próximas vacaciones. De acuerdo con la compañía de viajes Almundo, la tendencia se inclinó mayoritariamente hacia los viajes al exterior. Tal como informó Sitio Andino días atrás, el turismo emisivo aumentó un 39,5% .

El porcentaje informado por el INDEC se distribuye principalmente entre México, el Caribe y Chile . Además, Brasil se posicionó como otro de los destinos más elegidos por los viajeros cuyanos, impulsado por la disponibilidad de vuelos directos y la conveniencia cambiaria.

26 de agosto, paro controladores aereos, aeropuerto, aviones, aeropuerto de mendoza, pasajeros demorados, paro, demoras, viaje, avion, embarque De acuerdo al INDEC, el turismo emisivo aumentó más de 39%. Foto: Yemel Fil

El informe del instituto coincide con los relevamientos privados: más del 87% de las compras se dirigieron a viajes internacionales. Desde Almundo, también destacaron que cerca del 73% de las operaciones se realizaron en dólares.

Qué fue lo más vendido en el Travel Sale 2025

De acuerdo con los registros de las agencias, los productos más vendidos fueron:

Vuelos (55,9%)

Paquetes turísticos (20,6%)

Hoteles (15%)

Los pasajes aéreos consolidaron su liderazgo gracias a las promociones de aerolíneas y la posibilidad de financiar en cuotas, lo que resultó elemental para captar a un público que busca organizar vacaciones a menor costo.

Qué destinos internacionales fueron los más elegidos en el Travel Sale 2025

El listado lo encabezó una ciudad brasileña, seguida por un destino caribeño. El ranking de los cinco más vendidos quedó así:

Río de Janeiro

Punta Cana

Madrid

Miami

Orlando

Estos destinos concentraron gran parte de las ventas debido a la combinación de atractivos turísticos, frecuencia de vuelos y variedad de ofertas en paquetes completos.

Qué destinos nacionales fueron los más elegidos en el Travel Sale 2025

Si bien la mayoría de las compras apuntó al exterior, también hubo argentinos que aprovecharon las promociones para organizar escapadas dentro del país. Mendoza logró ubicarse entre las cinco provincias más vendidas, en un ranking que quedó conformado de la siguiente manera:

Buenos Aires

San Carlos de Bariloche

Puerto Iguazú

Mendoza

Salta

Un impulso al turismo y al consumo

En definitiva, la nueva edición del Travel Sale significó un respiro para el sector turístico, muy golpeado en los últimos meses por la caída del consumo. La campaña no solo permitió a miles de argentinos acceder a viajes más accesibles, sino que también impulsó a agencias, aerolíneas y hoteles a dinamizar sus propuestas en un contexto complejo.