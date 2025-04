Salida parcial del cepo: ¿Aumentaron los precios o se mantuvieron estables?

Este lunes comenzó a regir un nuevo sistema cambiario, a partir del cual el dólar va a fluctuar entre $1.000 y $1.400 . Ante la incertidumbre por esta devaluación , los comerciantes esperaban nuevas listas de precios , dado que usualmente cuando sube esta moneda extranjera, se remarcan los valores en las góndolas. Sin embargo, los vendedores no recibieron nuevos listados, pero sí notan menor consumo.

"Todavía no aumentaron los precios, no creo que pase porque no mandaron ningún listado. Nosotros al ser una franquicia, nos envían los valores nuevos una semana antes de que empiece a aumentar todo. Por ahora sigue todo estable", comentó uno de los vendedores del centro mendocino.