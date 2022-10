Quita de subsidios: cuándo y cuánto irá a las facturas en Mendoza

Con la segmentación o quita en marcha, entre 6 y 7 de cada 10 usuarios de electricidad en Mendoza van a conservar un porcentaje de los subsidios que el Estado destina a aliviar el costo de la tarifa , al menos hasta que termine el 2022 . ¿Cómo quedaron categorizados entre los tres niveles según sus ingresos o capacidad de pago? ¿Desde cuándo la quita se verá en las facturas? ¿Y quiénes no se inscribieron para mantener la ayuda?

Preguntas que intentaremos responder. Para empezar, hay que tener en cuenta que la inscripción en el RASE (Registro de Acceso a Subsidios Energéticos) tuvo demoras pero finalmente tuvo un primer corte en julio. Aún así hasta ahora no estaba claro desde cuándo, recálculo mediante de los consumos, se empezarán a facturar los nuevos valores de tarifa plena o "semiplena", según el porcentaje de quita.

De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Energía de la Nación, de los 556 mil usuarios que en total hay en Mendoza un 65% se anotó en el RASE. Por el contrario, el restante 34/35% que no lo hizo deberá ajustar el presupuesto para pagar las próximas facturas sin subsidio, al menos hasta que pidan modificar su situación.

En el Nivel 3 (ingresos medios) ingresó otro 20%. Otros 70.000, que luego de inscribirse y pasar el filtro de ingresos (vía Afip y Anses) terminaron contenidos en los parámetros correspondientes: ingresos de entre $119.757 y $419.149,50 por mes (entre 1 y 3,5 canasta básicas para un hogar tipo 2 según Indec).

Como consecuencia, el resto está, hasta aquí, categorizado como Nivel 1. Son los que acreditaron los mayores ingresos y por ende un poder adquisitivo suficiente como para dejar de ser asistidos por el Estado: hogares o usuarios que ganan más de $419.149,50 mensuales (3,5 Canastas Básicas medidas por el Indec).

Padrones y facturas: lo que hay que saber

Con todo ¿desde cuándo el cambio se reflejará en las facturas?

"Desde setiembre, pero con aplicación real a partir de octubre, se eliminan los subsidios a los usuarios N-1. La reducción, y el impacto en la tarifa, es del 20%. Con lo cual recién a partir de noviembre se verá en las facturas", detalló la presidenta del Epre, Andrea Molina. Lo dicho: los N-2 (menores ingresos) pueden respirar aliviados, porque no perderán el subsidio.

El caso de los N-3 es diferente. Pasa que, como los usuarios de gas natural, tendrán un tope de consumo: si lo superan pagarán más caro el kilovatio según el excedente.

De acuerdo a Molina "van a seguir pagando lo mismo, excepto que se excedan de los 400 kilovatios mensuales. A partir de allí abonarán tarifa plena pero por la diferencia. En principio, a partir de noviembre debería aplicarse el recorte de subsidios por el 40% pero no está notificado por lo cual desconocemos si se efectuará".

La estadística indica que apenas 1 de cada 10 usuarios con ese nivel de consumo (segmento Residencial 3 o R-3) superan ese umbral, o lo que es lo mismo, los 800 kw por bimestre. De todos modos, el cálculo indica que si eso ocurre una factura promedio puede rondar los $1.500.

Sin embargo, la titular del ente regulador aseguró que "dentro de esas categorías tenemos algunos casos como provisorios, sobre todo en el Nivel 2 y 3".

Por eso, la funcionaria pidió que los usuarios "revisen" su condición a través de la web del Epre (www.epremendoza.gov.ar), "porque también podrán verificar si figuran o no como inscriptos".

Un ejemplo: un N-2, que no sufrirá aumentos en lo que queda del 2022 al menos en cuanto al costo de abastecimiento de la energía, puede aparecer como "no inscripto". Por lo tanto, según Molina, su categorización no es definitiva.

Inscriptos y no inscriptos: cómo chequear condición

Desde el 15 de setiembre a la fecha, la web del ente regulador de Mendoza ya detectó que unos 24 mil usuarios ingresaron para constatar su situación. A eso se suman mil consultas/reclamos por considerar errores de categorización o dudas.

Ahora bien, un 35% de los usuarios mendocinos por distintas razones aún no se inscribió en el RASE (Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos). ¿En qué situación están?

Según Molina, el criterio de la Secretaría de Energía "la mayoría está categorizado como N-1. Recordemos que se había dispuesto que para mantenerlo había que inscribirse, entonces supone o entiende que no necesitan el subsidio".

Cualquiera sea la situación, desde el Epre recomiendan es que los usuarios chequeen cómo aparecen en los padrones. Para eso, basta buscar el ID que aparece en la factura (cifra de 15 dígitos) para ingresar en el link indicado y así acceder a esa información.