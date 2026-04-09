9 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Paritarias

Paritaria vitivinícola: aumentos escalonados para obreros de bodegas y viñas

El sector vitivinícola cerró su paritaria con aumentos de hasta 4,5% bimestral. El acuerdo rige hasta agosto tras semanas de conflicto y negociación.

Paritaria vitivinícola: aumentos escalonados para obreros de bodegas y viñas

Paritaria vitivinícola: aumentos escalonados para obreros de bodegas y viñas

 Por Marcelo López Álvarez

Tras dos meses de tensiones y negociaciones intermitentes, el sector vitivinícola argentino alcanzó un nuevo acuerdo paritario. La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) y las cámaras empresariales del sector suscribieron un entendimiento salarial que establece aumentos escalonados para los trabajadores de bodegas y viñas durante el primer semestre del año. El acuerdo entre las partes quedó oficializado el 28 de marzo, una vez completado el proceso administrativo ante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Incrementos bimestrales diferenciados

El acuerdo define incrementos bimestrales para tres períodos consecutivos: marzo-abril, mayo-junio y julio-agosto. Para el sector bodegas, se acordó un aumento del 4,5% en cada uno de esos tramos; para el sector viñas, el porcentaje acordado fue del 3,5% bimestral. Así lo confirmó Daniel Romero, secretario de Prensa de FOEVA, quien precisó que los términos del acta paritaria ya tienen vigencia formal.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 2 de marzo de 2026.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 9 de abril de 2026
De ícono de los 90 a importar todo: John Foos baja la persiana en Argentina

De ícono de los '90 a importar todo: John Foos baja la persiana en Argentina
image
Los trabajadores de viña y bodega cerraron su paritaria

Los trabajadores de viña y bodega cerraron su paritaria

Bodegas y Viñas: Un conflicto que se encauzó

El camino hacia ese resultado no fue sencillo. A comienzos de marzo, el gremio había rechazado de plano la propuesta inicial presentada por el sector empresario, que contemplaba incrementos del 1% mensual para bodegas y del 0,5% para viñas. Desde FOEVA, esa oferta fue calificada como "insuficiente y miserable en relación con el contexto económico actual", y la Federación convocó a una medida de fuerza para el 6 de marzo.

La huelga no llegó a concretarse. La Secretaría de Trabajo de la Nación dispuso una conciliación obligatoria que suspendió el paro y obligó a ambas partes a retomar el diálogo en un marco institucional. Esa instancia resultó determinante: permitió encauzar el conflicto y sentar las bases del acuerdo que se formalizaría semanas más tarde.

Impacto en la economía regional

La negociación paritaria en el sector vitivinícola incluye a los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo de FOEVA se desempeñan en dos segmentos con características diferenciadas (el industrial, correspondiente a las bodegas, y el agrario, correspondiente a las viñas), lo que explica la existencia de porcentajes distintos dentro de un mismo acuerdo marco.

El resultado alcanzado refleja, al menos parcialmente, la distancia entre las posiciones iniciales de las partes. Los aumentos finales superan con amplitud los porcentajes propuestos en la primera oferta patronal, aunque la representación gremial no ha realizado declaraciones públicas sobre si el acuerdo satisface plenamente las expectativas del sector.

Estabilidad temporal y próximas negociaciones

Con las actas firmadas y la escala salarial actualizada, la actividad vitivinícola ingresa en una etapa de estabilidad laboral que abarca, en principio, los próximos meses. La vigencia del acuerdo se extiende hasta agosto, momento en que ambas partes deberán volver a sentarse a negociar en un contexto económico incierto, que por ahora no ofrece certezas sobre la evolución del poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

Temas
Seguí leyendo

Casa propia: cuánto tenés que ganar para acceder a un crédito en el Banco Nación

ANSES publicó el SUAF de abril 2026: calendario de pagos y montos confirmados

Inteligencia artificial, productividad y salarios: el desafío de crecer sin ampliar la desigualdad

Quiénes cobran en ANSES este jueves 9 de abril de 2026

Minería en Mendoza: el desafío de las empresas es estar preparadas para el despegue del sector

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 8 de abril de 2026

Argentina en cuenta regresiva: qué pasará cuando se acaben los agrodólares

Boom cultural en Mendoza: 2 millones de personas y un impacto millonario

LO QUE SE LEE AHORA
Quiénes pueden sacar un crédito hipotecario y cuánto te presta el banco según tu sueldo

Casa propia: cuánto tenés que ganar para acceder a un crédito en el Banco Nación

Las Más Leídas

La agresión ocurrió en la manzana 24 del barrio San Martín, en el oeste de la Ciudad de Mendoza. 

Salvaje ataque a tiros a una casa en Ciudad: una mujer herida

Trágico accidente vial en Godoy Cruz. 

Trágica muerte de una joven tras un choque en Godoy Cruz

Importante despliegue policial en el barrio La Gloria de Godoy Cruz. 

Masivos allanamientos: detuvieron a un menor por el caso de la nena baleada en Godoy Cruz

La Cámara Baja sancionó los cambios a la ley que regía desde 2010. video

El Congreso reformó la Ley de Glaciares: qué cambia, qué dijeron y cómo votaron los mendocinos

Salvaje choque con vuelco en el Acceso Sur: hay dos heridos

Dramático vuelco en el Acceso Sur: un auto fue embestido y hay un internado