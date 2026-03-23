Mientras cae el petróleo en el mundo, el combustible en Argentina no baja y sigue bajo presión

El precio internacional del petróleo registró una fuerte baja este lunes y volvió a ubicarse por debajo de los US$100 el barril, luego de varias jornadas en alza. Según informó TN, el crudo Brent llegó a caer cerca de un 12% y operaba en torno a los US$93,70, marcando su nivel más bajo en las últimas dos semanas.
La caída estuvo directamente vinculada a señales políticas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que mantuvo“conversaciones muy positivas” con Irán y decidió postergar ofensivas contra instalaciones energéticas.
Ese gesto impactó en el mercado y empezó a descontar un menor riesgo sobre el suministro global de crudo, una de las principales preocupaciones en medio del conflicto.
En los últimos días, el temor a interrupciones en la producción había sido el principal motor de la suba. De hecho, la tensión geopolítica había llevado al petróleo a sus valores más altos en los últimos años.
Reacción de los mercados: alivio inmediato
El cambio de escenario trajo algo de calma. Las bolsas europeas mostraron subas cercanas al 1%, mientras que en Wall Street el índice Dow Jones también operaba en positivo.
Es decir, si baja el petróleo, se reduce la presión sobre la inflación global y los costos energéticos, lo que mejora las expectativas económicas en general.
Pero en la Argentina la historia es otra
A pesar de la baja internacional, el impacto en nuestro país no es inmediato. En la Argentina, los combustibles vienen con aumentos sostenidos y el salto del petróleo en las últimas semanas se trasladó a los surtidores, con incrementos cercanos al 10% en marzo.
En este contexto, el país aparece entre los valores más altos de América Latina. De acuerdo a datos de GlobalPetrolPrices, el litro de nafta ronda los 1,34 dólares, ubicando a la Argentina entre los más caros de la región.
Solo países como Uruguay -con precios significativamente más altos- superan esos valores, mientras que otros mercados muestran cifras bastante más bajas, como Bolivia, Ecuador o incluso Colombia.
Aunque el petróleo haya retrocedido en las últimas horas, la volatilidad internacional sigue siendo alta y cualquier cambio en el conflicto puede volver a mover los precios. En ese contexto, el valor del combustible en nuestro país mantiene una presión constante sobre el bolsillo.