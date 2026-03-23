23 de marzo de 2026
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Petróleo

Mientras cae el petróleo en el mundo, el combustible en Argentina no baja y sigue bajo presión

Aunque el petróleo cae en el mundo, en Argentina la nafta no baja y los precios siguen tensionados por factores locales e internacionales. Los detalles.

Mientras cae el petróleo en el mundo, el combustible en Argentina no baja y sigue bajo presión
Mientras cae el petróleo en el mundo, el combustible en Argentina no baja y sigue bajo presión
Por Sitio Andino Economía

El precio internacional del petróleo registró una fuerte baja este lunes y volvió a ubicarse por debajo de los US$100 el barril, luego de varias jornadas en alza. Según informó TN, el crudo Brent llegó a caer cerca de un 12% y operaba en torno a los US$93,70, marcando su nivel más bajo en las últimas dos semanas.

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El precio internacional del barril cotiza por debajo de los 100 dólares.

El precio internacional del barril cotiza por debajo de los 100 dólares.

Qué pasó y por qué bajó el petróleo

La caída estuvo directamente vinculada a señales políticas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que mantuvo “conversaciones muy positivas” con Irán y decidió postergar ofensivas contra instalaciones energéticas.

Ese gesto impactó en el mercado y empezó a descontar un menor riesgo sobre el suministro global de crudo, una de las principales preocupaciones en medio del conflicto.

En los últimos días, el temor a interrupciones en la producción había sido el principal motor de la suba. De hecho, la tensión geopolítica había llevado al petróleo a sus valores más altos en los últimos años.

Reacción de los mercados: alivio inmediato

El cambio de escenario trajo algo de calma. Las bolsas europeas mostraron subas cercanas al 1%, mientras que en Wall Street el índice Dow Jones también operaba en positivo.

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El anuncio de Trump generó calma en los mercados internacionales.

El anuncio de Trump generó calma en los mercados internacionales.

Es decir, si baja el petróleo, se reduce la presión sobre la inflación global y los costos energéticos, lo que mejora las expectativas económicas en general.

Pero en la Argentina la historia es otra

A pesar de la baja internacional, el impacto en nuestro país no es inmediato. En la Argentina, los combustibles vienen con aumentos sostenidos y el salto del petróleo en las últimas semanas se trasladó a los surtidores, con incrementos cercanos al 10% en marzo.

En este contexto, el país aparece entre los valores más altos de América Latina. De acuerdo a datos de GlobalPetrolPrices, el litro de nafta ronda los 1,34 dólares, ubicando a la Argentina entre los más caros de la región.

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Argentina continúa siendo uno de los países con el combustible más caro de la región.

Argentina continúa siendo uno de los países con el combustible más caro de la región.

Solo países como Uruguay -con precios significativamente más altos- superan esos valores, mientras que otros mercados muestran cifras bastante más bajas, como Bolivia, Ecuador o incluso Colombia.

Aunque el petróleo haya retrocedido en las últimas horas, la volatilidad internacional sigue siendo alta y cualquier cambio en el conflicto puede volver a mover los precios. En ese contexto, el valor del combustible en nuestro país mantiene una presión constante sobre el bolsillo.

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