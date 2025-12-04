#Taboola
Mendoza aporta su modelo al Foro de Identidad Gastronómica de Río Negro

Mendoza mostró su modelo de articulación gastronómica en el primer Foro de Identidad de Río Negro, aportando experiencia para fortalecer la identidad culinaria

Rio Negro basado en la experienca de Mendoza comienza a trabajar su Foro de Identidad Gastronómica

 Por Marcelo López Álvarez

La ciudad de General Roca fue sede del 1º Foro de Identidad Gastronómica de Río Negro – Origen y Evolución, un encuentro que reunió a productores, cocineros, pymes, emprendedores, universidades e instituciones vinculadas al turismo y la cultura. Mendoza fue parte fundamental de este evento, ya que el Emetur junto a AEHGA están funcionando como una especie de asesores colaboradores en la réplica del proceso que ya funciona exitosamente en nuestra provincia.

El propósito central de este primer foro en la Patagonia fue abrir un espacio de reflexión para fortalecer la construcción identitaria del territorio a partir de sus alimentos, su diversidad productiva y sus tradiciones culinarias.

Mendoza tuvo un protagonismo especial en el foro con la participación de Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), y la empresaria gastronómica Beatriz Barbera, quienes fueron invitadas para exponer el recorrido mendocino en materia de políticas de desarrollo gastronómico y articulación público-privada. Esa trayectoria, destacada a nivel nacional, ha convertido a Mendoza en una referencia para otras jurisdicciones que buscan consolidar una gobernanza del sector.

Una mirada estratégica sobre la identidad gastronómica

La apertura del encuentro estuvo a cargo del ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, quien subrayó la importancia de relacionar la cocina local con los procesos productivos y culturales. Según expresó, “hablar de identidad gastronómica es hablar de producción, de territorio y de la capacidad que tiene Río Negro para transformar lo que hace en oportunidades reales. Nuestra gastronomía nace en la chacra, en el mar, en las bodegas y en las manos de nuestros productores, y se convierte en cultura, trabajo y desarrollo”.

Banacloy agradeció de manera especial el aporte mendocino, al destacar que esa provincia “ha construido una gobernanza ejemplar en materia gastronómica”. En sus palabras, “valoramos profundamente la experiencia que viene desarrollando Mendoza y agradezco a Gabriela Testa por acercar esa mirada que enriquece nuestro propio camino como provincia”.

La subsecretaria de Promoción y Comercio Interior de Río Negro, Bettiana Gabilondo, reforzó esa valoración al señalar que para su provincia fue “un honor” recibir a las invitadas mendocinas. “Para todos los que participamos del foro fue muy nutritivo, un aprendizaje inmenso y un desafío también poder estar a la altura de las circunstancias, para continuar este camino que recién comienza en Río Negro y que en Mendoza se inició hace varios años”, afirmó.

rio negro 5
Gabriela Testa y Beatriz Barbera durante la disertación sobre la experiencia de Mendoza en su proceso de identidad gastronómica.

El aporte mendocino: un modelo de articulación

Durante el panel titulado “Planes estratégicos de gastronomía regional: la articulación como herramienta para el desarrollo identitario”, Testa y Barbera compartieron los fundamentos del proceso mendocino, acompañado también por el director ejecutivo de ATUR, Diego Piquín, y el propio Banacloy.

Testa destacó que “la mesa que compartimos con las autoridades de Río Negro fue moderada por Martín Mena, coordinador del Programa GustAr del Gobierno nacional. Al presentar el caso Mendoza, dijo una frase que nos resultó muy halagadora: que cuando se hablaba de turismo gastronómico en la Argentina, hasta hace unos dos años se citaban los ejemplos de Perú y México y, ahora, la referencia es Mendoza, por su trabajo de planificación y su experiencia de articulación público-privada, así como por acciones como el Plan DIGAM y el Instituto de Investigaciones”.

Invitada por su rol en AEHGA, por su trayectoria al frente de Francesco Ristorante, y alma mater de los Foros de Identidad Gastronómica de Mendoza, Beatriz Barbera realizó una reconstrucción histórica del proceso mendocino. Su participación ofreció detalles sobre la forma en que la provincia fue consolidando sus productos, profesionalizando su oferta y construyendo un relato gastronómico propio.

Más adelante, Barbera expresó que “Compartir con la comunidad de Río Negro la experiencia del desarrollo gastronómico de Mendoza como ejemplo de un programa de articulación público-privada. Es muy valioso poder compartir experiencias que permitan un desarrollo de estas características en distintas provincias del país y, así, fortalecer una marca fuerte de Argentina y su gastronomía”.

Testa, por su parte, subrayó la relevancia del Plan DIGAM como instrumento de política pública: “Nuestra provincia fue invitada a exponer sobre su Plan DIGAM. Este documento es el resultado del trabajo conjunto del Gobierno de Mendoza y del sector privado, y nos ha permitido un gran desarrollo de la gastronomía local”.

image
El curanto una de las preparaciones típicas de la Patagonia

Un proceso que busca identidad, desarrollo y proyección

La primera edición del foro rionegrino fue el resultado de un trabajo técnico sostenido durante 2025, en el que intervinieron el Programa Nacional GustAr y las secretarías provinciales de Cultura, Turismo y Agricultura. Ese proceso derivó en encuentros regionales con actores públicos y privados, con el objetivo de reconocer la diversidad productiva y las cocinas identitarias como pilares del desarrollo económico provincial.

En ese sentido, Banacloy reiteró que “cuando hablamos de identidad gastronómica, hablamos también de producción, de territorio y de la manera en que nuestra provincia transforma lo que hace en oportunidades reales”.

El encuentro dejó planteado un desafío: consolidar una estrategia rionegrina capaz de proyectarse en el tiempo, del mismo modo que Mendoza ha logrado construir un modelo de gobernanza reconocido a nivel nacional. El intercambio entre ambas provincias permite vislumbrar un camino conjunto, donde la gastronomía actúa como síntesis cultural, motor económico y plataforma de desarrollo territorial.

