Marcas que dan el primer paso en Mendoza con su franquicia

Casos de franquicias en Mendoza

Greenhaus (climatización eficiente), cervecería 23 Ríos, Tekmaq y Arabian Food son solo algunos casos de marcas mendocinas que crecieron exponencialmente en los últimos años, y ahora van por este modelo de expansión. Desde la producción misma (caso cerveza artesanal o comida árabe), algunos van por un negocio integral o "full", o sea, con todo lo que se le puede ofrecer al inversor para dejarlo en marcha.

Tambíen se comercializan los "trucks" o carritos de venta ambulante, postal habitual en muchos eventos y festivales, tanto de comida como de repostería y bebidas (cerveza, vino). Un formato comercial que conlleva una doble ventaja: marcar presencia y vender sin los costos de un local fijo (alquiler, por ejemplo).

"Sé distribuidor exclusivo de las mejores marcas de maquinarias del mercado con los mejores descuentos. Una franquicia 100% rentable y muy sencilla de montar".

Así se ofrece Tekmaq, una firma dedicada a la venta y servicio técnico de herramientas de marcas reconocidas como Stihl, Makita y Gamma, que con un local en Guaymallén y otro en Gutiérrez (Maipú), busca expandirse con su red de distribución en la provincia.

Sabido es que el consumo es un motor que rara vez se apaga, aún en épocas de crisis económica. Vaya si lo sabe la cadena de Kioscos YES, que en los últimos años abrió 13 locales "llave en mano" (listos para funcionar) a través de la franquicia.

Expo Franquicias 2023, Bustelo Más de 40 marcas mostraron su modelo de franquicia en el Bustelo. La gastronomía mostró que el consumo es un motor del negocio Foto: Cristian Lozano

Franquiciar hoy: dónde y por cuánto

Quienes están del otro lado del mostrador y están preparados para lanzarse tienen claro a lo que apuntan.

Farid Massud, copropietario de la cadena Arabian Food junto a su hermano Samir, cuenta que ya antes de la pandemia habían empezado a pensar en franquiciar la marca. Y ahora, con el manual con las pautas de manejo de un local y sus productos, costos e inversión bajo el brazo, están listos para arrancar.

"Este es el momento, porque la marca ya está consolidada. Así hay posibilidades de abrir más locales y sumar foodtrucks, para la comida al paso, y poder dedicarnos a la elaboración de nuestros productos con ingredientes exclusivos, la clave del negocio", explica Farid, que con Arabian ya provee de comida árabe precongelada (sfijas o empanadas, entre otros productos) a distintos comercios y cadenas del Gran Mendoza.

Los Massud ya cuentan con 2 locales: uno en plena zona hotelera de la Ciudad de Mendoza, y el recientemente abierto en Planta Uno, el flamante centro comercial de Godoy Cruz.

A la hora de franquiciar, Arabian Food ofrece dos opciones: el formato full (local + foodtruck) y el formato sólo foodtuck, que fue precursor de la marca hace 10 años, y también de la movida que dió origen a AMEGAM (Asociación Mendocina de Gastronomía Móvil). El piso de inversión ronda los u$s 60 mil (aunque puede variar según la ubicación), además de una regalía equivalente al 4% mensual sobre las ventas.

Un esquema similar parece haber adoptado Cervecería 23 Ríos para expandirse desde su planta de elaboración y bar cervecero de Boedo y Acceso Sur (Luján). En este caso, con 3 modelos para franquiciar: Restó Bar, Patio Cervecero y Beer Truck, dentro de un rango de inversión que va desde los u$s 15.000 hasta los u$s 100.000 que promete un recupero de la inversión en no más de 24 meses: el acuerdo incluye un fee o derecho inicial de no menos de u$s 3.000 y un 3% sobre las ventas mensuales.

Para Nicolás Massacessi, uno de sus responsables, "apuntamos a desarrollar más los beer trucks, que a menor costo permiten incursionar en zonas done otros no están, y así evitar la "canibalización" comercial. En general, la franquicia es una buena alternativa cuando es difícil encarar aperturas con presupuesto propio, pero hay que estar en el circuito para lograr resultados".

Por lo pronto, desde 23 Ríos se entusiasman con la chance de cruzar la cordillera. Algo que surgió de la propuesta de un potencial inversor chileno durante la reciente Expo Franquicia.