Malestar en el sector de indumentaria: cae el consumo y se profundiza la competencia ilegal

La caída del consumo , la falta de controles gubernamentales y las presiones fiscales sobre comerciantes de la provincia de Mendoza genera un escenario de malestar y preocupación que llama a tomar medidas concretas. Desde la Cámara empresaria de comercio, industria, turismo y servicios (CECITyS) , precisaron que la situación no repunta y la fotografía para el sector de indumentaria , particularmente, no se ve mejor.

El año pasado, el titular de la cámara, Adrián Alín , anunció la conformación de un pool de compras para facilitar la importación de productos de diversa índole. El objetivo de la medida era que los comerciantes pudieran hacerle frente a las bajas ventas y aprovechar la reducción impositiva que anunció, en aquel momento, el ministro de Economía , Luis Caputo , a la ropa , el calzado y textiles provenientes del exterior .

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Hasta ese momento, la propuesta era prometedora y, además, apremiante, puesto que la competencia desleal facilitada por los tours de compras y la conveniencia cambiaria en los precios exhibidos en países vecinos ponía en jaque las ventas locales . Desafortunadamente, el globo se pinchó por diferentes motivos.

En diálogo con SITIO ANDINO , Alín señaló que muy pocos empresarios pudieron aprovechar las instancias para participar de la propuesta. Es que, por un lado, el costo se debía abonar al contado —algo que se hacía complejo debido a las bajas ventas —, por otro, los productos demoran entre 60 y 90 días en ingresar al país . Por ello, los comerciantes de indumentaria debieron optar por otras alternativas.

A la par de este escenario, la competencia ilegal, los tours de compras y la facilidad para comprar en tiendas online extranjeras a precios similares a los que se ven en vidrieras, no hacen más que profundizar la crisis del sector comercial.

Por ello, desde la CECITyS buscarán dialogar con los representantes de Frontera e Ilegalidad de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Gendarmería Nacional para incrementar controles en lo relativo a la comercialización desleal de productos.

“Para muchos es más fácil ingresar indumentaria con los tours de compras, eso es lo que más afecta al sector comercial. Sumado a eso, hay falta de control por parte del Estado, cuestionó Alín.

La Cámara empresaria de la Ciudad de Mendoza respaldó el reclamo del sur provincial

Esta semana, la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura, Ganadería, Vial y Servicios de General Alvear y la Cámara de Comercio y Afines de Malargüe emitieron un comunicado conjunto en el que reclaman medidas urgentes para evitar el deterioro del entramado productivo.

El texto expone la "crítica situación" que enfrenta el sur provincial, caracterizada por:

la recesión económica ,

, la presión fiscal en los tres niveles del Estado ,

en los , la falta de crédito accesible ,

, la pérdida de liquidez ,

, el impacto de la capacidad instalada ociosa ,

, los cambios en los hábitos de consumo ,

, y el incremento constante de los costos de insumos.

“Apoyamos contundentemente el reclamo de las Cámaras del Sur, es una situación que se replica en todo el sector comercial”, afirmó Alín, a la vez que sumó que las ventas continúan en descenso y no hay una solución concreta a la vista. “No hay plata en la calle, no hay consumo”, concluyó.