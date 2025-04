Pool de importación: cuál es la iniciativa para reactivar las ventas en Mendoza

La caída del consumo en determinados rubros es una problemática que aqueja a comerciantes de todo el país . No obstante, en la provincia de Mendoza se presenta una particularidad que profundiza la disminución en las ventas: las compras en el exterior. En este marco, la Cámara Empresaria de Comercio , Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad ( Cecitys ) organiza un pool de importación .

Tras este "alivio" a la industria, los comerciantes pyme ven una alternativa para aumentar la competitividad del sector con la implementación de un pool de importación o "pool de compra".

“Vamos a empezar a importar, pero como el pequeño y mediano comerciante no tiene la capacidad de llenar un contenedor, puede traer uno o dos pallets. La idea es consolidar un contenedor entre varios comerciantes por el mismo costo”, explicó a SITIO ANDINO, el titular de la Cecitys, Adrián Alín.

Te puede interesar: Baja de aranceles a la importación de ropa: cámaras textiles no comparten la medida de Luis Caputo

Para ello, se contempla coordinar con una empresa de courier y con depósitos en Estados Unidos -a través del puerto de Miami-, Brasil, Chile, China e incluso Bélgica, donde “hay galpones para poder resguardar la mercadería” y que el comerciante pueda controlar y administrar su stock sin necesidad de sacar todo de una sola vez.

venta de celular, tienda de tecnología, tablets.jpg Foto: Freepix

“Esto va a ayudar a que los comerciantes pyme también puedan importar distintos productos, no solo indumentaria sino que puede traer electrónica o lo que quiera”, suma Alín.

Y completa: “Cuando se lleve a cabo, en China, la feria Canton habrá miles y miles de expositores y fábricas presentes. Ya hay dos o tres colegas que están allí y quieren importar o van a consolidar algunos productos”.

Según informan en el sitio web oficial del evento, la primera parte de la feria se celebrará a mediados y fines de abril, mientras que la segunda parte se realizará en octubre. Muchos comerciantes y fabricantes esperan poder participar, ya que el país asiático es visto como un mercado amplio y atractivo para promover tanto importaciones como eventuales exportaciones.

Industria nacional: ¿impactará el pool de importación de Mendoza?

Como provincia de frontera, Mendoza se ha visto duramente afectada por los tours de compras a Chile, país con una oferta con la cual “no somos competitivos”, afirma Alín.

A nivel nacional, el panorama no es más esperanzador. El último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) arroja que si bien las ventas minoristas crecieron un 10,5% interanual en marzo, aún no es suficiente para recuperar la caída del 2024.

Comercios, búsqueda de personal, empleos, trabajo, descuentos, rebajas, liquidación de temporada Foto: Cristian Lozano

Al respecto, Alín añade que las ventas "aumentan pero en comparación con el año pasado, donde no vendíamos nada". "En el centro se ve mucha gente pero están caminando. No hay compras, no hay plata ni en efectivo; el consumidor tiene las tarjetas al tope", gráfica.

Si bien el titular de la Cecitys lamenta que el pool de importación podría perjudicar a la industria pyme nacional, también "hay que ser consciente de que el comercio es el que más empleo da y el que más está pagando las consecuencias para poder mantener nuestras empresas, la competitividad y los empleos".

"Esto es una alternativa para poder subsistir mientras dure esta diferencia cambiaria", concluye Adrián Alín.

Te puede interesar: Las ventas minoristas crecieron 10,5% interanual, pero aún no alcanzan los niveles del 2024