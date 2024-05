Las zonceras criollas de Javier Milei-Diana Mondino dejan a la Argentina sin gas

La fantasía de la dupla Milei-Mondino de que las relaciones de gobiernos van por un lado y los acuerdos comerciales van por otro chocó nuevamente ayer con una pared altísima cuando Petrobras no aceptó la carta de crédito de Enarsa para pagar la importación de urgencia de GNL, según informó muy temprano el medio especializado Econojournal.

El presidente Javier Milei y sus fotos de adolescente, en este caso con el creador del Chat GPT, mientras en la Argentina no hay gas para el sistema productivo.

Casi a la misma hora desde la Cámara de Estaciones de GNC de Buenos Aires c onfirmaban que a la 1 de la mañana había recibido la comunicación de que se cortaba totalmente el suministro, incluso a las que pagan contratos en firme

Cuando actuar zonceras sale caro

El gobierno de Javier Milei tiene una serie de marcas registradas, no comprender la importancia del Estado y hablar zonceras permanentes sobre política internacional. Esa combinación es letal en situaciones como la que atraviesa la Argentina.

No comprender la importancia del Estado llevó a que no hubiera previsión a pesar de los anuncios del Servicios Meteorológico (que Javier Milei quiere cerrar) entre otras cosas porque no hay funcionarios designados y por sobre todo paralizar las obras estratégicas para el país como la finalización del Gasoducto Néstor Kirchner.

Las plantas compresoras que le faltan completar a la obra del gasoducto reclaman una inversión de 40 millones de dólares que si Javier Milei y su troupe no hubieran frenado el 11 de diciembre hoy estrían listas salteando el problema. Pero además la no concreción de esa obra motivará que inevitablemente haya que recurrir a la importación de GNL y Fuel Oil por un valor cercano a los 500 millones de dólares durante el invierno.

image.png Las obras paralizadas del gasoducto Nestor Kirchner, le costaran a la Argentina más de 400 millones de dólares y la parálisis productiva por falta de gas

Hablar de más el deporte de Javier Milei - Diana Mondino

Javier Milei y Diana Mondino deberán explicar ahora su teoría que relaciones diplomáticas y negocios van por separado. Su ignorancia manifiesta le está saliendo muy caro a la Argentina y al sistema productivo.

La “comunista” Petrobras rechazó la carta de crédito de Enarsa con la que se debía pagar una compra de GNL directa sin licitación y de urgencia a un precio astronómico que se realizó en los últimos días y que debía descargarse en Escobar ayer para comenzar la regasificación del sistema.

La revelación exclusiva de los colegas de Econojournal, es la piedra fundamental de la crisis energética en la cual se ve sumida la economía argentina.

Como explicó un alto directivo del sector al medio especializado “En otro momento, un escenario así se hubiese solucionado rápidamente mediante un llamado político a Brasilia, pero la mala o inexistente relación con Lula (Da Silva) no ayudó en lo más mínimo”.

Desde las empresas distribuidoras aseguran que el tema es pasar el pico de consumo residencial, que se registra entre las 21 y las 23 y temprano en las mañanas, siempre y cuando se destrabe la situación con Petrobras y los funcionarios encargados del tema tengan la previsión para realizar las licitaciones correspondientes y garantizar la importación de GNL y Fuel Oil para el invierno y así no solo garantizar la provisión de gas sino también la de energía eléctrica.

Pelearse con los socios de siempre sigue siendo un pésimo negocio.