Inició el juicio contra Argentina por la estatización de YPF.

Luego de un largo tiempo en que se sustanció el juicio , finalmente la Justicia de Estados Unidos dictará sentencia contra Argentina por la reestatización de la petrolera YPF en 2012. Se trata de una demanda internacional de los ex accionistas del grupo español Repsol, que fuera concesionario de la compañía durante 13 años.

Cuánto deberá pagar Argentina por YPF

Según trascendió, aunque por ahora se descarta que el dictamen final afecte a los activos de la petrolera, en el mejor de los casos Argentina deberá afrontar un pago no inferior a los u$s 8.400 millones. Sin embargo, la demanda por daños y perjuicios impulsada por la parte actora en el juicio apunta a un monto que roza los u$s 15.800 millones.

“Piden el triple de los 5.000 millones que Argentina pagó a Repsol por las acciones mayoritarias”, señalaron los abogados argentinos en Buenos Aires Herald. Y argumentaron que "Argentina está en una situación muy difícil ahora porque tiene alta inflación".

Lo cierto es que la puja pasa por el plazo y la tasa de interés. Bulford pretende que se tome el 16 de abril de 2012 (cuando se decretó la intervención de YPF), y fijar una tasa de hasta el 8%. Pero Argentina defiende el 7 de mayo (fecha de sanción de la ley de expropiación de la petrolera) y un interés que no supere el 3,04%.

Los alegatos y la defensa se dan en el marco de un juicio que se realizará en 3 jornadas y preside la jueza Loretta Preska, de la Corte estadounidense correspondiente al distrito sur de Nueva York. Y transcurre en medio de un contexto de crecimiento en el valor de las acciones de YPF y la proyección de inversiones millonaria en el país.

