Impuesto PAIS, el salvavidas de plomo de Javier Milei

Luis Caputo (cada vez con menos hilo en el carretel) aseguró hace apenas 30 días que lo peor ya había pasado . Nada más alejado de la realidad, a juzgar por los propios números de la recaudación de Junio que difundió la AFIP no solo que lo peor no pasó, sino que queda todavía un largo rato.

La recaudación foto de la realidad

La recaudación fiscal de junio tuvo una caída real del 14% y es la mejor muestra no solo que lo peor no pasó, sino que la recuperación en V no solo no existe, sino que probablemente nunca llegue si no hay un cambio profundo de paradigma.

Javier Milei y su cepo intelectual no conoce otra forma de bajar la inflación que congelando bajo cero los niveles de actividad y consumo y recortando sin planificación ni criterio los “gastos” del Estado, lo que lo lleva a un callejón sin salida. La recaudación del IVA se desplomó 21% caídas que fueron acompañadas también por caídas fuertes de los derechos de exportación y los de importación por arriba del 30% y también los aportes patronales.

image.png El Impuesto PAIS se ha transformado en el salvavidas recaudatorio del gobierno de Javier Milei.

Impuesto PAIS, pescando en la pecera

Si el gobierno no entró en crisis, aún, es porque el presidente liberal libertario que se cortaría los brazos antes de aumentar un impuesto y que considera los mismos el método de robo a los ciudadanos por parte de lo que él define como asociación criminal, lo primero que hizo en su gestión fue pescar en la pecera e incrementar el Impuesto PAIS.

El impuesto que se cobra a las transacciones en moneda extranjera, desde Netflix hasta importar una máquina o insumos para la industria, aumentó en términos reales 279 por ciento y es el respirador que mantiene con vida la recaudación del Estado.

Los números son incontrastables y la posibilidad que Caputo y Milei puedan cumplir su promesa de retrotraer el PAIS al 7.5% sin devaluar aparece como más lejana.

Desde Domingo Cavallo hasta el ex titular del Central en la presidencia de Cristina Kirchner, Alejandro Vanoli coinciden en que la política cambiaria del Gobierno se está agotando, pero en estos tiempos se suma una complejidad que nunca tuvo, se transformó en el principal ítem de recaudación fiscal. Algo absolutamente inédito a nivel mundial.