Flexibilización de encajes: el plan del BCRA para reactivar la economía y sus riesgos.

En un intento por impulsar la recuperación de la economía doméstica , el Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió no renovar el aumento transitorio de los encajes bancarios dispuesto el año pasado. La medida, que vence el próximo 31 de marzo, apunta a liberar liquidez en el sistema financiero con el objetivo de reducir el costo del crédito y estimular tanto el consumo como la inversión .

Sin embargo, dentro del mercado no son pocos los actores que relativizan esta explicación. Sostienen que el verdadero objetivo es facilitar una negociación con los bancos, de modo que cuenten con liquidez inmediata para participar en la licitación del bono en dólares AO28 , prevista para hoy y considerada clave por el Gobierno.

La decisión del Central implica revertir un incremento de cinco puntos porcentuales en los requerimientos de efectivo mínimo que las entidades financieras deben mantener inmovilizados. Con este cambio, los encajes sobre depósitos a la vista se reducirán del 50% al 45%, mientras que en los fondos comunes de inversión tipo money market y las cauciones descenderán del 45% al 40%.

En términos operativos, la medida amplía de forma inmediata la capacidad prestable del sistema. Por cada 100 pesos depositados, los bancos podrán destinar 55 a préstamos , frente a los 50 que permitía el esquema anterior. La apuesta oficial es que esta mayor disponibilidad de fondos se traduzca en una baja de las tasas de interés y en un mayor financiamiento para familias y empresas.

No obstante, esta lectura entra en tensión con la conducta reciente de las entidades financieras, que vienen endureciendo las condiciones de otorgamiento de crédito ante el fuerte deterioro de los indicadores de morosidad, hoy en niveles récord. En ese contexto, la hipótesis de que la medida busca, en realidad, asegurar el éxito de la colocación del AO28 gana terreno entre analistas.

image El BCRA libera pesos al mercado. La versión oficial asegura que es para agilizar el crédito y la economía

Rol de los encajes en la política monetaria

Desde el punto de vista técnico, los encajes cumplen la función de resguardar la solvencia del sistema frente a eventuales retiros masivos de depósitos. Pero, en la práctica, también constituyen una herramienta central de política monetaria. Al reducir el volumen de recursos que los bancos deben inmovilizar a tasa cero en el BCRA, se abarata el costo del dinero y, en teoría, se favorece la expansión del crédito.

La flexibilización ya había sido anticipada en función de la preocupación oficial por la dinámica de la actividad económica. Si bien los datos más recientes muestran un crecimiento del 0,4% en enero, los principales sectores generadores de empleo (industria, comercio y construcción) continúan en terreno negativo y profundizan sus caídas.

Limitaciones y riesgos del escenario

En este escenario, la reducción de encajes aparece como un intento de reactivar el circuito financiero. Sin embargo, su efectividad enfrenta condicionantes relevantes, en particular la calidad del crédito. La morosidad del sistema ya supera el 10%, un umbral que enciende señales de alerta entre las entidades. Con hogares y empresas más endeudados, la predisposición de los bancos a expandir su cartera crediticia tiende a moderarse.

En consecuencia, parte de los fondos liberados podría no canalizarse hacia préstamos, sino orientarse a la cobertura cambiaria, reavivando presiones sobre el mercado de divisas.

Tipo de cambio y margen de maniobra

Este riesgo adquiere mayor relevancia en un esquema en el que el tipo de cambio continúa funcionando como ancla nominal. No obstante, el nivel actual del dólar (aproximadamente un 20% por debajo del techo de la banda) ofrece cierto margen de maniobra para absorber eventuales tensiones. Incluso, una corrección moderada podría fortalecer la posición negociadora del Gobierno frente a los sectores agroexportadores, cuya liquidación de divisas resulta clave para sostener el programa económico.