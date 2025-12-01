1 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Crisis laboral

Empleo formal en caída: el sector privado perdió seis veces más puestos que el público

El empleo formal cae desde mayo y el salario mínimo registra una fuerte baja real. El IIEP alerta por el retroceso de ingresos y la persistencia de la crisis.

Empleo y salarios en crisis: el SMVM vale solo un tercio de su récord histórico.

Empleo y salarios en crisis: el SMVM vale solo un tercio de su récord histórico.

Por Sitio Andino Economía

Un reciente estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) confirmó que el ajuste del empleo formal en la Argentina tuvo un impacto considerablemente más fuerte en el sector privado que en el público. De acuerdo con el informe, la pérdida de puestos de trabajo en las empresas fue seis veces mayor que la registrada en el ámbito estatal.

Según datos obtenidos por Noticias Argentinas, el empleo asalariado formal atraviesa una tendencia negativa que se mantiene sin interrupciones desde mayo. Los registros correspondientes a agosto reflejan la magnitud de la contracción: se perdieron 13.100 puestos en total, de los cuales 10.600 pertenecen al sector privado, mientras que 1.700 corresponden al sector público. El relevamiento sostiene que solo el empleo formal en casas particulares logró conservar niveles estables durante este período.

Hace algunas semanas, datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) correspondientes a agosto coinciden con este panorama inquietante: la actividad económica no logra recomponer el nivel de empleo registrado tras meses de contracción. Según el análisis del Coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA, Luis Campos, la caída acumulada desde noviembre de 2023 asciende a 223.796 trabajadores, con un deterioro particularmente marcado en el sector privado, que se ubica hoy en los niveles más bajos desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

El salario mínimo retrocede a niveles de hace dos décadas

En paralelo, el informe del instituto perteneciente a la Universidad de Buenos Aires (UBA) alerta sobre el deterioro del salario mínimo, vital y móvil (SMVM), cuyo poder adquisitivo atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, el SMVM sufrió una caída real del 35%, lo que ubicó su valor en niveles inferiores a los de 2001, previos al colapso de la convertibilidad.

Además, el estudio detalla que el valor actual del SMVM representa solo un tercio (36%) del máximo histórico alcanzado en septiembre de 2011, lo que implica una erosión acumulada del 64%. La baja se profundizó en los últimos meses, con retrocesos de 0,5% en julio, 0,5% en agosto, 2,0% en septiembre y 2,3% en octubre, consolidando una tendencia descendente iniciada tras la aceleración inflacionaria de finales de 2023.

Este mes se debía llegar un acuerdo para el nuevo valor del SMVM, pero tanto la CTA Autónoma como la CTA de los Trabajadores llegaron con propuestas distintas, mientras que el sector empresarial propuso un aumento a $326.000 de manera inmediata. Las diferencias impidieron avanzar hacia una resolución conjunta y el Gobierno nacional deberá definir el monto por decreto.

