El Gobierno nacional busca un operador privado para importar y vender GNL en el mercado local

El Gobierno nacional convocó a una Licitación Pública Nacional e Internacional para seleccionar a un único operador privado que se encargará de importar Gas Natural Licuado (GNL) y comercializarlo en el mercado interno . El nuevo esquema busca reemplazar el modelo vigente, en el que Energía Argentina (ENARSA) actuaba como único importador.

La convocatoria quedó formalizada a través de la Resolución 33/2026 de la Secretaría de Energía , publicada en el Boletín Oficial . La norma aprueba los lineamientos técnicos y comerciales que regirán el proceso y establece un plazo de 40 días corridos para su conclusión.

Según el esquema previsto, el adjudicatario asumirá el rol de “comercializador-agregador” , con la responsabilidad de adquirir GNL en el mercado internacional y venderlo luego en el país como gas regasificado . Para ello, utilizará la terminal de Escobar , actualmente la única planta de regasificación operativa en la Argentina.

El contrato con la terminal tendrá una vigencia de un año a partir de su firma. Durante el período invernal —del 1 de abril al 30 de septiembre de 2026 —, el operador contará con la totalidad de la capacidad disponible . Fuera de esos meses, podrá acordarse el uso de la capacidad ociosa con el objetivo de optimizar la infraestructura existente .

Razones operativas del esquema concentrado

La resolución establece que la operatoria deberá concentrarse en un solo comercializador, con el fin de evitar conflictos en la programación de buques metaneros, la asignación de slots de descarga y la administración de inventarios en la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU).

El Gobierno nacional busca menos intervención estatal

Desde la Secretaría de Energía explican que el mecanismo apunta a reducir al mínimo la intervención del Estado y a garantizar que la importación se realice bajo reglas de competencia, con trazabilidad y previsibilidad, especialmente durante los meses de mayor demanda energética.

De acuerdo con Bae Negocios, la resolución también contempla que, si las ofertas recibidas no resultan convenientes o no cumplen con los objetivos regulatorios, la licitación podrá ser declarada desierta. En ese caso, la Secretaría quedará habilitada para mantener el esquema actual, a fin de asegurar el abastecimiento durante 2026.

Un cambio de modelo con foco en costos y eficiencia

Con esta convocatoria, el Gobierno busca avanzar hacia un modelo de importación y comercialización de GNL en manos privadas, bajo supervisión estatal y con un criterio de competencia que, según plantea la norma, debería traducirse en menores costos para el sistema de cara al próximo invierno.