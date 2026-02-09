9 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
BOLETÍN OFICIAL

El Gobierno nacional busca un operador privado para importar y vender GNL en el mercado local

El Gobierno nacional lanzó una licitación para cambiar el esquema de importación de gas y reducir la intervención estatal. Los detalles.

El Gobierno nacional busca un operador privado para importar y vender GNL en el mercado local
El Gobierno nacional busca un operador privado para importar y vender GNL en el mercado local
Por Sitio Andino Economía

El Gobierno nacional convocó a una Licitación Pública Nacional e Internacional para seleccionar a un único operador privado que se encargará de importar Gas Natural Licuado (GNL) y comercializarlo en el mercado interno. El nuevo esquema busca reemplazar el modelo vigente, en el que Energía Argentina (ENARSA) actuaba como único importador.

La convocatoria quedó formalizada a través de la Resolución 33/2026 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial. La norma aprueba los lineamientos técnicos y comerciales que regirán el proceso y establece un plazo de 40 días corridos para su conclusión.

Lee además
La Justicia señaló a Diego Spagnuolo como presunto jefe de una red de corrupción.
definiciones del fallo judicial

Corrupción: procesaron a Diego Spagnuolo por asociación ilícita en la causa ANDIS
El Gobierno puso en marcha la ley de Inocencia Fiscal.
blanqueo permanente

El Gobierno Nacional reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal y avanza el blanqueo permanente de dólares
gas natural licuado hornalla (1)
El Gobierno busca un único operador privado que se encargue de importar GNL.

El Gobierno busca un único operador privado que se encargue de importar GNL.

Un único comercializador para concentrar la operación

Según el esquema previsto, el adjudicatario asumirá el rol de “comercializador-agregador”, con la responsabilidad de adquirir GNL en el mercado internacional y venderlo luego en el país como gas regasificado. Para ello, utilizará la terminal de Escobar, actualmente la única planta de regasificación operativa en la Argentina.

El contrato con la terminal tendrá una vigencia de un año a partir de su firma. Durante el período invernal —del 1 de abril al 30 de septiembre de 2026—, el operador contará con la totalidad de la capacidad disponible. Fuera de esos meses, podrá acordarse el uso de la capacidad ociosa con el objetivo de optimizar la infraestructura existente.

Razones operativas del esquema concentrado

La resolución establece que la operatoria deberá concentrarse en un solo comercializador, con el fin de evitar conflictos en la programación de buques metaneros, la asignación de slots de descarga y la administración de inventarios en la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU).

El Gobierno nacional busca menos intervención estatal

Desde la Secretaría de Energía explican que el mecanismo apunta a reducir al mínimo la intervención del Estado y a garantizar que la importación se realice bajo reglas de competencia, con trazabilidad y previsibilidad, especialmente durante los meses de mayor demanda energética.

De acuerdo con Bae Negocios, la resolución también contempla que, si las ofertas recibidas no resultan convenientes o no cumplen con los objetivos regulatorios, la licitación podrá ser declarada desierta. En ese caso, la Secretaría quedará habilitada para mantener el esquema actual, a fin de asegurar el abastecimiento durante 2026.

Un cambio de modelo con foco en costos y eficiencia

Con esta convocatoria, el Gobierno busca avanzar hacia un modelo de importación y comercialización de GNL en manos privadas, bajo supervisión estatal y con un criterio de competencia que, según plantea la norma, debería traducirse en menores costos para el sistema de cara al próximo invierno.

Temas
Seguí leyendo

Fin del IOSFA: el Gobierno Nacional avanza con un nuevo esquema de salud para las Fuerzas Armadas

Se suspendió la huelga de controladores aéreos y habrá vuelos el lunes

ANMAT habilitó la importación de productos médicos y cosméticos: cuáles entran en el nuevo esquema

Javier Milei creó la Oficina de Respuesta Oficial para responder a "noticias falsas"

Martín Menem reúne a los jefes de bloque para el debate por la baja de la imputabilidad

El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad: cómo es el nuevo régimen de pensiones

El Gobierno nacional facilitó los trámites para importar equipamiento médico usado

El Gobierno Nacional negocia cambios en la reforma laboral y ofrece compensaciones a las provincias

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno puso en marcha la ley de Inocencia Fiscal.
blanqueo permanente

El Gobierno Nacional reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal y avanza el blanqueo permanente de dólares

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2414 y números ganadores del domingo 8 de febrero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2414 y números ganadores del domingo 8 de febrero

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1340 del domingo 8 de febrero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1340 del domingo 8 de febrero

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 8 de febrero: números ganadores del sorteo 3346
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 8 de febrero: números ganadores del sorteo 3346

Con una sonrisa y acompañado de su familia, Juan Cruz Yacopini mostró cómo vive su recuperación
Aliento y avances

Con una sonrisa y acompañado de su familia, Juan Cruz Yacopini mostró cómo vive su recuperación

El accidente vial ocurrió en el ingreso al barrio Olivos del Torreón, en Maipú.
maipú

Grave accidente vial en un barrio privado: la conductora excedía el límite del alcoholímetro