4 de diciembre de 2025
Sitio Andino
BANCO CENTRAL

El FMI pidió a la Argentina fortalecer las reservas y avanzar en un "camino más ambicioso"

El FMI llamó a la Argentina a fortalecer las reservas del Banco Central como paso elemental para acceder a los mercados financieros. Los detalles.

El FMI pidió a la Argentina fortalecer las reservas y avanzar en un "camino más ambicioso"

El FMI pidió a la Argentina fortalecer las reservas y avanzar en un "camino más ambicioso"

Por Sitio Andino Economía

El Fondo Monetario Internacional (FMI) insistió con la necesidad de fortalecer las reservas del Banco Central de la República Argentina como paso necesario para acceder a los mercados y evitar oscilaciones del dólar. “Se sigue avanzando sustancialmente en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica en Argentina, a pesar de algunos episodios ocasionales de volatilidad”, sostuvo Julie Kozack, portavoz del organismo.

Añadió: “Necesitaremos apoyar un camino más ambicioso de acumulación de reservas en Argentina. Esto ayudará a la Argentina a abordar mejor los shocks, y también ayudará a facilitar un reacceso oportuno a los mercados internacionales de capital”.

image.png
El FMI insistió con la necesidad de fortalecer las reservas del BCRA

El FMI insistió con la necesidad de fortalecer las reservas del BCRA

Acumulación de reservas y meta anual

“En este momento, cumplir con la meta de reservas a fin de año será desafiante, pero es indispensable que se acumulen reservas en el período contemplado”, insistió la portavoz.

Kozack reiteró que el FMI es partidario de la acumulación de reservas para sostener el esquema macroeconómico y para que sirvan como reaseguro frente a shocks externos.

La vocera también precisó que el conteo de la cantidad de reservas se realizará según la metodología del FMI, lo cual excluiría el reciente swap con Estados Unidos.

“En el FMI tenemos un marco para evaluar qué trato darle a instrumentos de esta índole y ese marco se aplica a la línea de swap de Argentina. Es algo que vamos a mostrar en el informe del personal técnico. Los detalles de esa línea de canje estarán en forma coherente con nuestro marco técnico”, detalló la vocera.

Cuál es el pronóstico de crecimiento del PBI

Respecto de la próxima revisión, la vocera indicó que durante este mes llegará al país una misión que hará el trabajo previo para preparar la auditoría prevista para enero.

Por otro lado, destacó los avances del programa económico y señaló que el pronóstico de crecimiento del PBI para 2025 es de 4%/ Noticias Argentinas e Infobae

Temas
