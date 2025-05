La digitalización alcanza las distintas esferas de la vida pública y privada. Muchas actividades y búsquedas que antes se canalizaban en formato papel hoy se vuelcan a la red. El trabajo no está alejado de la nueva realidad y gana cada vez más lugar en la virtualidad . Los negocios y empresas que buscan sumar empleados lanzan sus anuncios en la web. Por su parte, aquellos trabajadores que desean cambiar de trabajo o están desocupados o, bien, buscan su primer empleo eligen Internet para iniciar con la búsqueda. Ahora bien, ¿dónde buscan empleo los mendocinos?

Pablo Rey , creador de la reconocida página de Instagram Trabajo en Mendoza , explicó a SITIO ANDINO que, si bien las páginas sirven, muchas veces están mecanizadas e intervenidas por Inteligencia Artificial (IA). “Ingresa un currículum y con IA se sacan dos o tres palabras para evaluar si califica o no para un trabajo. Distinto es que lo reciba una persona que lo lee y puede inferir si te da más oportunidades o no. O sea, el primer filtro [en las páginas] lo hace la máquina, y por lo general es bastante discriminatorio”.

Confiabilidad en los empleos solicitados por Internet

Ya hay canales, grupos y páginas de redes sociales que han ganado confiabilidad en las personas que buscan trabajo. El creador de Trabajo en Mendoza, explicó que él tiene resguardo y filtra qué anuncios publicar. El criterio meticuloso ayudó a consolidar su página y su credibilidad. De hecho, por razones de seguridad no publica anuncios que soliciten niñeras o mujeres cama adentro. Tampoco publica de callcenter por la falta de claridad en sus anuncios y aconsejó no enviar CV si alguna oferta no es precisa o genera dudas.

image.png ¿Dónde buscan trabajo los mendocinos?

Trabajo en grandes empresas

Rey explicó a SITIO ANDINO que muchas veces su público pide anuncios de empresas de renombre internacional o local. No obstante, ocurre que éstas canalizan sus búsquedas a través de sus páginas web. Incluso tienen un apartado específico para cargar el currículum vitae. “YPF no busca trabajo por Instagram, ni por una página. YPF tiene su propia página de laburo como Mercado Libre, como Coca-Cola”, precisó.

Búsqueda de trabajo a través de portales

Además de las redes sociales, los portales de empleo ganan lugar en la virtualidad. Uno de los portales disponibles en la provincia es el de la Universidad Nacional de Cuyo. Franco Donaire, coordinador del Portal de Empleo de la UNCUYO, explicó que han concretado múltiples vinculaciones entre trabajadores y empresas. “Las convocatorias tienen que ver con la vinculación de 140 empresas distintas que responden a PYMES o a grandes empresas”.

Es decir, este portal funciona como un nexo entre aquellas personas que buscan trabajo y las empresas que solicitan empleados. “Las gestionamos nosotros, las hacemos de forma virtual a través de un procesador con Inteligencia Artificial que analiza y va juntando los currículums enviados”, amplió a SITIO ANDINO.

Completó que las personas que se dirigen a este portal son, en su mayoría, estudiantes: “Un 41% pertenece a estudiantes, un 24% a egresados y un 35% responde a personas que no son estudiantes ni egresados de la universidad. Este último público nos busca como consultora”. Es decir, también un número importante de personas que cargan su CV al portal no tienen una relación directa con la UNCUYO. Por último, Donaire señaló que la mayoría de las personas que dejan su CV en este portal tienen entre 20 y 35 años.

Ahora bien, esta tendencia hacia la virtualidad en la búsqueda de trabajo en el Gran Mendoza es necesaria matizarla en los otros departamentos de la provincia de Mendoza. Si bien existen páginas en redes sociales, lo cierto es que las Oficinas de Empleo cumplen un rol clave en zonas como General Alvear, San Rafael, Malargüe y Valle de Uco. A continuación, te contamos cómo buscan allí trabajo los mendocinos.

¿Dónde buscan trabajo los mendocinos en General Alvear?

Oficina de Empleo del departamento: el Programa Enlace es el que más se utiliza y está dirigido a personas de 18 a 54 años con secundario completo que no reciban ayuda del Estado. Con este programa, la oficina hace el nexo entre el empleado y el empleador. Noticiero Andino conversión con Agustín Anzorena, director de la oficina, sobre los detalles:

Embed - ¿CÓMO CONSEGUIR EMPLEO EN GENERAL ALVEAR?

¿Dónde buscan trabajo los mendocinos en San Rafael?

Oficina de Empleo: trabajan con empresas que llegan a San Rafael con el propósito de que sean prioridad los sanrafaelinos. Por esa razón, están impulsando capacitaciones en escuelas para optimizar la formación y remarcar la obligatoriedad de secundario completo para ingresar a programas como el Enlace. Mirá la nota completa:

Embed - SAN RAFAEL: DESDE LA OFICINA DE EMPLEO CONFIRMAN EL AUMENTO DE LA DEMANDA LABORAL

¿Dónde buscan trabajo los mendocinos en Malargüe?

La Municipalidad de Malargüe cuenta con un Área de Empleo que se encarga de brindar capacitaciones y, también, de recibir CVs a través de su página web con el fin de poner en comunicación trabajadores con empleadores. Por su parte, la Cámara de Comercio del departamento también recibe CVs y proyectan crear una bolsa de trabajo. Mirá la nota completa:

Embed - VAZQUEZ Y GINART - SITUACION LABORAL EN MALARGUE

¿Dónde buscan trabajo los mendocinos en Valle de Uco?

En el Valle de Uco, además de las oficinas de empleo con las que cuentan los municipios, hace ya algún tiempo existe la "Bolsa de Empleo Valle de Uco", una creación de Janet Scarel, directora de Consultora Serviuco, que facilita el acceso al trabajo. Se trata de un canal de difusión de WhatsApp que ya cuenta con más de 3 mil seguidores, y que ayuda en la diaria a vecinos de los tres departamentos a acceder a un empleo.

Embed - "Bolsa de Empleo Valle de Uco", una creación que facilita el acceso al trabajo en la región

En conclusión, existen distintos formatos a través de los cuales los mendocinos buscan trabajo. Uno que se impone y que crece día a día es el virtual: portales, canales de difusión, plataformas y cuentas están a la vanguardia. Sin embargo, la solicitud y búsqueda de personal a través de Oficinas de Empleo sigue siendo una estrategia relevante. En particular, por la articulación que los municipios impulsan entre empleadores y trabajadores.