Descuento del 25% en vuelos por Aerolíneas Argentinas: qué destinos incluye y hasta cuándo comprar

Aerolíneas Argentinas ofrece un descuento del 25% para vuelos nacionales e internacionales por su aniversario n.º 75. La promoción estará vigente hasta el 14 de diciembre y aplica a viajes que podrán realizarse entre el 1 de marzo y el 15 de junio de 2026, aunque con excepción en algunos días de ese período. A continuación, repasamos todos los detalles.
Cómo acceder a las promociones de Aerolíneas Argentinas
Para adquirir pasajes con 25% de descuento es necesario ingresar a la página oficial de la aerolínea y realizar la compra desde allí. La promoción aplica tanto para cabinas Turista como Premium Economy/Business. El descuento se aplica automáticamente sobre la base de tarifa sin impuestos y se puede abonar en 6 cuotas sin interés.
Además, la empresa aclaró que si bien los viajes se pueden realizar entre el 1 de marzo y el 15 de junio, hay excepciones:
Del 27 de marzo al 3 de abril
Del 24 de abril al 2 de mayo
Del 21 al 25 de mayo
Del 12 al 15 de junio
Qué destinos internacionales aplican al descuento
El descuento del 25% se aplica para los siguientes destinos:
Caribe (Aruba, Cancún y Punta Cana): viajes permitidos del 1 de marzo al 31 de mayo de 2026, con las mismas restricciones de fechas que los vuelos nacionales.
Miami: vuelos hasta el 20 de mayo de 2026, con restricciones del 27 de marzo al 3 de abril y del 24 de abril al 2 de mayo.
Sudamérica y destinos regionales: vuelos desde Argentina hacia Santiago de Chile, Lima, Montevideo, Punta del Este, Santa Cruz de la Sierra, Asunción, Bogotá, San Pablo, Río de Janeiro, Cabo Frío, Porto Alegre, Salvador de Bahía, Florianópolis, Curitiba y Porto Seguro, con viajes posibles entre el 1 de marzo y el 15 de junio de 2026, excluyendo las fechas restringidas mencionadas.
Descuento y refuerzo en viajes nacionales
Aerolíneas Argentinas opera actualmente 37 destinos nacionales y 22 internacionales. Para la temporada alta, incorporará 18 nuevos aviones mediante leasing, lo que permitirá aumentar frecuencias y mejorar la conectividad.
Dentro del país, se reforzarán vuelos desde Buenos Aires hacia Córdoba, Mendoza, Bariloche, Ushuaia, El Calafate, Iguazú, Salta, Tucumán y Mar del Plata, además de Comodoro Rivadavia, Neuquén, Rosario, Jujuy, Bahía Blanca y Trelew.
Las rutas interprovinciales (que permiten viajar sin pasar por Buenos Aires) también tendrán mayor presencia, destacando Ushuaia–El Calafate (16 frecuencias semanales), Bariloche–El Calafate (6), Tucumán–Mar del Plata (4), Córdoba–Tucumán (4) y Salta–Iguazú (4), junto a conexiones como Córdoba–Mendoza, Córdoba–Jujuy y Mar del Plata–Rosario/ A24