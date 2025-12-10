10 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Descuento del 25% en vuelos por Aerolíneas Argentinas: qué destinos incluye y hasta cuándo comprar

Aerolíneas Argentinas ofrece un descuento del 25% para vuelos nacionales e internacionales por su aniversario n.º 75. La promoción estará vigente hasta el 14 de diciembre y aplica a viajes que podrán realizarse entre el 1 de marzo y el 15 de junio de 2026, aunque con excepción en algunos días de ese período. A continuación, repasamos todos los detalles.

Para acceder al descuento, los pasajes deben comprarse a través del sitio web oficial de la aerolínea.

Cómo acceder a las promociones de Aerolíneas Argentinas

Para adquirir pasajes con 25% de descuento es necesario ingresar a la página oficial de la aerolínea y realizar la compra desde allí. La promoción aplica tanto para cabinas Turista como Premium Economy/Business. El descuento se aplica automáticamente sobre la base de tarifa sin impuestos y se puede abonar en 6 cuotas sin interés.

Además, la empresa aclaró que si bien los viajes se pueden realizar entre el 1 de marzo y el 15 de junio, hay excepciones:

  • Del 27 de marzo al 3 de abril
  • Del 24 de abril al 2 de mayo
  • Del 21 al 25 de mayo
  • Del 12 al 15 de junio

Qué destinos internacionales aplican al descuento

El descuento del 25% se aplica para los siguientes destinos:

  • Caribe (Aruba, Cancún y Punta Cana): viajes permitidos del 1 de marzo al 31 de mayo de 2026, con las mismas restricciones de fechas que los vuelos nacionales.
  • Miami: vuelos hasta el 20 de mayo de 2026, con restricciones del 27 de marzo al 3 de abril y del 24 de abril al 2 de mayo.
  • Sudamérica y destinos regionales: vuelos desde Argentina hacia Santiago de Chile, Lima, Montevideo, Punta del Este, Santa Cruz de la Sierra, Asunción, Bogotá, San Pablo, Río de Janeiro, Cabo Frío, Porto Alegre, Salvador de Bahía, Florianópolis, Curitiba y Porto Seguro, con viajes posibles entre el 1 de marzo y el 15 de junio de 2026, excluyendo las fechas restringidas mencionadas.

Descuento y refuerzo en viajes nacionales

Aerolíneas Argentinas opera actualmente 37 destinos nacionales y 22 internacionales. Para la temporada alta, incorporará 18 nuevos aviones mediante leasing, lo que permitirá aumentar frecuencias y mejorar la conectividad.

Dentro del país, se reforzarán vuelos desde Buenos Aires hacia Córdoba, Mendoza, Bariloche, Ushuaia, El Calafate, Iguazú, Salta, Tucumán y Mar del Plata, además de Comodoro Rivadavia, Neuquén, Rosario, Jujuy, Bahía Blanca y Trelew.

Las rutas interprovinciales (que permiten viajar sin pasar por Buenos Aires) también tendrán mayor presencia, destacando Ushuaia–El Calafate (16 frecuencias semanales), Bariloche–El Calafate (6), Tucumán–Mar del Plata (4), Córdoba–Tucumán (4) y Salta–Iguazú (4), junto a conexiones como Córdoba–Mendoza, Córdoba–Jujuy y Mar del Plata–Rosario/ A24

