12 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
ECONOMÍA FAMILIAR

La canasta básica subió más que la inflación: cuánto necesita una familia para no ser pobre

La canasta básica total y alimentaria aumentaron por encima de la inflación. Cuánto más necesitó una familia para no caer en la pobreza o la indigencia.

La canasta básica subió más que la inflación: cuánto necesita una familia para no ser pobre

La canasta básica subió más que la inflación: cuánto necesita una familia para no ser pobre

 Por Soledad Maturano

Una familia tipo 2 –dos adultos y dos menores– necesitó en noviembre $1.150.461,46 para no ser pobre y $471.500,60 para no caer en la indigencia en la provincia de Mendoza, de acuerdo a la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE).

Estos valores surgen de las canastas que miden el acceso a bienes y servicios esenciales, divididas en dos grupos:

Lee además
Cuánto debe ganar una familia en Argentina para ser clase media, baja o alta en diciembre 2025
INFORME

Cuánto debe ganar una familia en Argentina para ser clase media, baja o alta en diciembre 2025
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 12 de diciembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 12 de diciembre de 2025
  • Canasta Básica Alimentaria (CBA): incluye alimentos como carne, pan, frutas, verduras, arroz y otros productos esenciales. Determina la línea de indigencia.
  • Canasta Básica Total (CBT): suma los gastos de la CBA más vivienda, transporte, salud, educación y esparcimiento. Determina la línea de pobreza.
billetera vacía sin dinero
Una familia necesitó $1.140.461,46 para no ser pobre

Una familia necesitó $1.140.461,46 para no ser pobre

La suba mensual de la canasta básica supera la inflación

Lo más llamativo es la variación mensual: ambas canastas aumentaron 5,3% respecto a octubre.

El mes previo, una familia necesitaba $1.092.788,49 para no ser pobre y $447.864,14 para no ser indigente; es decir, en noviembre requirió $57.672,97 y $23.636,46 más, respectivamente.

Este porcentaje resulta significativo porque la canasta aumentó el doble que la inflación de noviembre, que fue del 2,7% en Mendoza.

Esto implica que, si bien muchos salarios se ajustan por el IPC, las necesidades básicas crecen a un ritmo mayor, empujadas por aumentos en transporte, alquileres y servicios.

En perspectiva anual, la brecha es aún mayor

La comparación con el inicio de 2025 muestra confirma esta orientación: en enero, una familia necesitaba $900.893,21 para no ser pobre (hoy son $239.568,25 más) y $360.357,28 para no ser indigente (hoy son $111.143,32 más).

Temas
Seguí leyendo

Qué cambios introduce la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores

El Gobierno nacional redujo las retenciones al campo: cómo quedaron las nuevas alícuotas

Inflación en la provincia de Mendoza: qué subió más en noviembre 2025

De cuánto es el monto de la Ayuda Escolar de ANSES en diciembre 2025

Economías regionales: recuperación desigual mientras crecen las tensiones estructurales según Coninagro

La Policía Ambiental Minera ordenó el cese de una cantera por graves irregularidades

ANSES: quiénes cobran este viernes 12 de diciembre de 2025

El dilema de la economía argentina 2026: cómo acumular dólares sin frenar la actividad

LO QUE SE LEE AHORA
Frenan una mina en Malargüe tras detectarse fallas críticas durante una inspección
ENERGÍA Y AMBIENTE

La Policía Ambiental Minera ordenó el cese de una cantera por graves irregularidades

Las Más Leídas

Quién es Vanesa Carbone, la exvedette que acusa de acoso a Soledad Pastorutti video
Fuerte acusación

Quién es Vanesa Carbone, la exvedette que acusa de acoso a Soledad Pastorutti

La UNCuyo acortó las carreras de una de sus facultades para una rápida inserción laboral.
Reforma Educativa

La UNCuyo acortó las carreras de otra de sus facultades para una rápida inserción laboral

Hoy se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe: conocé su historia
Efemérides

Hoy se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe: conocé su historia

Ante la gravedad del cuadro, los profesionales dispusieron el traslado urgente al hospital Notti
Las Violetas

Un niño de dos años fue atropellado tras una peligrosa maniobra en Lavalle y permanece internado

La historia y la ciencia abren un diálogo que muestra cómo la masturbación influye en la sexualidad
Tabués y verdades

Sexualidad, pareja y masturbación: entre la ansiedad, el placer y el mito

Te Puede Interesar

Fausto Morcos perdió la vida tras ser atropellado por una mujer que cruzó un semáforo en rojo.
desgarrador

El dolor puesto en palabras: la carta de la familia de Fausto Morcos leída ante la jueza

Por Cecilia Zabala
La canasta básica subió más que la inflación: cuánto necesita una familia para no ser pobre
ECONOMÍA FAMILIAR

La canasta básica subió más que la inflación: cuánto necesita una familia para no ser pobre

Por Soledad Maturano
El rincón secreto de Chile que nadie te contó y todo mendocino debería visitar
¿Te lo vas a perder?

El rincón secreto de Chile que nadie te contó y todo mendocino debería visitar

Por Sitio Andino Turismo