La canasta básica subió más que la inflación: cuánto necesita una familia para no ser pobre

Una familia tipo 2 –dos adultos y dos menores– necesitó en noviembre $1.150.461,46 para no ser pobre y $471.500,60 para no caer en la indigencia en la provincia de Mendoza, de acuerdo a la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE).
Estos valores surgen de las canastas que miden el acceso a bienes y servicios esenciales, divididas en dos grupos:
Esto implica que, si bien muchos salarios se ajustan por el IPC, las necesidades básicas crecen a un ritmo mayor, empujadas por aumentos en transporte, alquileres y servicios.
En perspectiva anual, la brecha es aún mayor
La comparación con el inicio de 2025 muestra confirma esta orientación: en enero, una familia necesitaba $900.893,21 para no ser pobre (hoy son $239.568,25 más) y $360.357,28 para no ser indigente (hoy son $111.143,32 más).