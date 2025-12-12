Inflación en la provincia de Mendoza: qué subió más en noviembre 2025 Foto: AFP

Por Soledad Maturano







De acuerdo con la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), la inflación en la provincia de Mendoza correspondiente al mes de noviembre fue del 2,7%. A nivel nacional, la inflación alcanzó el 2,5%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Qué fue lo que más aumentó el mes pasado.

De esta manera, la inflación mendocina acumula su cuarto mes consecutivo por encima de los dos puntos y registra su quinto mes en alza. Ahora bien, ¿cuáles fueron los rubros que más aumentaron durante noviembre?

Aunque la inflación general marcó un incremento del 2,7%, según el rubro este porcentaje puede ser mayor o menor, lo que demuestra que la evolución no fue uniforme. En noviembre, los mayores aumentos se dieron en transporte y comunicaciones, vivienda y servicios básicos y atención médica.

Los incrementos detallados en la provincia de Mendoza Transporte y comunicaciones: 4,8%

Vivienda y servicios básicos: 3,9%

Otros bienes y servicios: 3,1%

Atención médica y gastos para la salud: 2,8%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2,8%

Indumentaria: 1,2%

Educación: 1,2% image Los aumentos más pronunciados se concentraron en transporte y vivienda En definitiva, la inflación en la provincia mantiene una tendencia al alza, impulsada principalmente por aumentos en rubros esenciales vinculados al transporte público, la vivienda y la atención médica.