Inflación en la provincia de Mendoza: qué subió más en noviembre 2025

La inflación en Mendoza volvió a mostrar aumentos desiguales entre rubros. Qué sectores encabezaron las subas.

 Por Soledad Maturano

De acuerdo con la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), la inflación en la provincia de Mendoza correspondiente al mes de noviembre fue del 2,7%. A nivel nacional, la inflación alcanzó el 2,5%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Qué fue lo que más aumentó el mes pasado.

Aunque la inflación general marcó un incremento del 2,7%, según el rubro este porcentaje puede ser mayor o menor, lo que demuestra que la evolución no fue uniforme. En noviembre, los mayores aumentos se dieron en transporte y comunicaciones, vivienda y servicios básicos y atención médica.

Los incrementos detallados en la provincia de Mendoza

  • Transporte y comunicaciones: 4,8%
  • Vivienda y servicios básicos: 3,9%
  • Otros bienes y servicios: 3,1%
  • Atención médica y gastos para la salud: 2,8%
  • Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2,8%
  • Indumentaria: 1,2%
  • Educación: 1,2%
image
Los aumentos más pronunciados se concentraron en transporte y vivienda

En definitiva, la inflación en la provincia mantiene una tendencia al alza, impulsada principalmente por aumentos en rubros esenciales vinculados al transporte público, la vivienda y la atención médica.

