Inflación en la provincia de Mendoza: qué subió más en noviembre 2025

De acuerdo con la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), la inflación en la provincia de Mendoza correspondiente al mes de noviembre fue del 2,7%. A nivel nacional, la inflación alcanzó el 2,5%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Qué fue lo que más aumentó el mes pasado.
Aunque la inflación general marcó un incremento del 2,7%, según el rubro este porcentaje puede ser mayor o menor, lo que demuestra que la evolución no fue uniforme. En noviembre, los mayores aumentos se dieron en transporte y comunicaciones, vivienda y servicios básicos y atención médica.
Los incrementos detallados en la provincia de Mendoza
Transporte y comunicaciones: 4,8%
Vivienda y servicios básicos: 3,9%
Otros bienes y servicios: 3,1%
Atención médica y gastos para la salud: 2,8%
Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2,8%
Indumentaria: 1,2%
Educación: 1,2%
En definitiva, la inflación en la provincia mantiene una tendencia al alza, impulsada principalmente por aumentos en rubros esenciales vinculados al transporte público, la vivienda y la atención médica.