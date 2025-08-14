Bienes, servicios y cuidados

Cuánto dinero requirió la crianza de un hijo en julio, según el Indec

El Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó la cifra del mes pasado, la cual superó a la inflación. Cuáles son los montos que requiere la crianza.

En julio, para la crianza de un recién nacido (menor a un año), se necesitaron $427.889 (4,06% más que en junio); para niños de 1 a 3 años debieron destinar $508.333 (4,02% más que en junio); para los de 4 a 5 años, la cifra fue de $426.741 (3,69% más que en junio); y para franja de 6 a 12 años, dio un monto total que ascendió a $536.830 (3,76% más que en junio).

GyVXKr8XkAAYKxP

Aumento de la canasta de crianza

De este modo, el costo de crianza se incrementó por encima del índice general de precios, que subió 1,9% en julio. Esto se debe a los incrementos en los costos de cuidado (salario de personal doméstico) que integran la canasta de crianza.

El Indec toma en consideración los gastos en bienes y servicios como alimentación, vestimenta, vivienda, transporte y salud, así como los costos de cuidado, basados en el tiempo dedicado a estas tareas y valorados según la categoría de “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen de Trabajo de Casas Particulares.

Su implementación tiene el objetivo de visibilizar los costos económicos vinculados a las tareas de cuidado, tradicionalmente no remuneradas, y es utilizada como referencia en procesos judiciales para la determinación de cuotas alimentarias.

