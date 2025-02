Consumo masivo: cambió el año, pero la crisis perdura

Ingresos Cuánto necesita una familia mendocina para no estar en la pobreza

El consumo no reacciona

Las fuentes del sector supermercadista, aun así, esperan un respiro no antes de marzo o abril, pero los antecedentes no son alentadores. En febrero de 2024, el consumo ya había caído un 4%, y la tendencia se agudizó en los meses siguientes, llegando a un desplome del 22,3% en septiembre. "Si no logramos números positivos contra esas caídas, vamos a estar en un problema serio", advirtió una fuente del sector supermercadista.