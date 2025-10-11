Cambios en ANSES: ya no habrá asignación familiar para salarios superiores a 2,4 millones

En las últimas horas, ANSES informó que dejará de otorgar la asignación familiar a quienes tengan ingresos superiores a 2,4 millones. En esta nota, te contamos todo lo que necesitás saber sobre esta nueva medida y cómo impacta a los beneficiarios.
En las últimas horas, ANSES informó que dejará de otorgar la asignación familiar a quienes tengan ingresos superiores a 2,4 millones. En esta nota, te contamos todo lo que necesitás saber sobre esta nueva medida y cómo impacta a los beneficiarios.
La actualización de las asignaciones familiares para este mes excluye al 22% de los trabajadores formales con mayores ingresos, quienes suelen estar ubicados en las categorías socioeconómicas media alta y alta.
Entre los afectados se encuentran cargos directivos, supervisores, gerentes, especialistas en informática y marketing, además de buena parte del personal bancario y de fintech. Estos trabajadores dejarán de recibir los montos actualizados a partir de septiembre, que incluyen:
Además, estos ingresos estarán sujetos a retenciones del impuesto a las ganancias.
Asimismo, para cobrar asignaciones familiares en la liquidación de octubre, el ingreso bruto individual no debe superar los $2.403.613, mientras que el límite para el grupo familiar es de $4.807.226, según la Resolución 318/25 de ANSES.
Los montos actualizados para octubre son:
Asignación Familiar por Hijo:
Hijo con discapacidad:
Asignación por cónyuge: $14.223 (sujeto a tope familiar)
Asignación por maternidad: El monto varía según el salario bruto de la trabajadora y no tiene límite familiar.
Asignaciones especiales:
Asignación prenatal: Aplica los mismos valores y tramos que la asignación por hijo. / NA
