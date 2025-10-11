Cambios en ANSES: ya no habrá asignación familiar para salarios superiores a 2,4 millones

11 de octubre de 2025
Por Sitio Andino Economía

En las últimas horas, ANSES informó que dejará de otorgar la asignación familiar a quienes tengan ingresos superiores a 2,4 millones. En esta nota, te contamos todo lo que necesitás saber sobre esta nueva medida y cómo impacta a los beneficiarios.

ANSES elimina la asignación familiar para ingresos mayores a 2,4 millones de pesos

Detalles de la nueva medida de ANSES

La actualización de las asignaciones familiares para este mes excluye al 22% de los trabajadores formales con mayores ingresos, quienes suelen estar ubicados en las categorías socioeconómicas media alta y alta.

Entre los afectados se encuentran cargos directivos, supervisores, gerentes, especialistas en informática y marketing, además de buena parte del personal bancario y de fintech. Estos trabajadores dejarán de recibir los montos actualizados a partir de septiembre, que incluyen:

  • $14.223 por cónyuge
  • $12.340 por hijo
  • $68.341 por nacimiento
  • $408.616 por adopción
  • $102.330 por matrimonio

Además, estos ingresos estarán sujetos a retenciones del impuesto a las ganancias.

Asimismo, para cobrar asignaciones familiares en la liquidación de octubre, el ingreso bruto individual no debe superar los $2.403.613, mientras que el límite para el grupo familiar es de $4.807.226, según la Resolución 318/25 de ANSES.

Los montos actualizados para octubre son:

Asignación Familiar por Hijo:

  • Hasta $907.793 - $58.631
  • De $907.793,01 a $1.331.368 - $39.548
  • De $1.331.368,01 a $1.537.111 - $23.920
  • De $1.537.111,01 a $4.807.226 - $12.340

Hijo con discapacidad:

  • Hasta $907.793 - $190.902
  • De $907.793,01 a $1.331.368 - $135.050
  • Más de $1.331.368 - $85.234

Asignación por cónyuge: $14.223 (sujeto a tope familiar)

Asignación por maternidad: El monto varía según el salario bruto de la trabajadora y no tiene límite familiar.

Asignaciones especiales:

  • Nacimiento: $68.341
  • Adopción: $408.616
  • Matrimonio: $102.330

Asignación prenatal: Aplica los mismos valores y tramos que la asignación por hijo. / NA

¿Querés estar al día con todas las fechas de pago para octubre? Consultá el calendario completo haciendo clic acá y accedé a toda la información que necesitás saber.

