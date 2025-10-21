Boom de la Economía del Conocimiento: la Argentina triplica el ritmo mundial y apuesta a la IA

La Economía del Conocimiento (EdC) argentina se ha consolidado como un pilar clave para el ingreso de divisas y la generación de empleo calificado, alcanzando cifras históricas que duplican el ritmo de expansión global del sector. Según el informe Argenconomics de la consultora Argencon, las exportaciones de la EdC totalizaron 9.685 millones de dólares entre julio de 2024 y junio de 2025, con un incremento interanual del 20,8% , muy por encima del crecimiento global del 9,5% estimado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) .

El sector, ya consolidado como el tercer complejo exportador del país , creció gracias a una combinación de factores sistémicos y adaptaciones internas. Un nuevo marco macroeconómico , con ajuste del tipo de cambio, incrementó el costo salarial en dólares y, en consecuencia, los precios de los servicios. En paralelo, las empresas del ecosistema realizaron un rediseño progresivo de sus productos, especialmente en el rubro de Tecnologías de la Información (IT) , y aplicaron una reingeniería empresarial apoyada en la Inteligencia Artificial (IA) .

El contexto internacional también resultó favorable. El agravamiento de conflictos bélicos en diversas regiones elevó el riesgo operativo en zonas de tensión, lo que desplazó la demanda hacia mercados más estables y seguros , oportunidad que Argentina supo capitalizar.

El crecimiento de las exportaciones se distribuyó de manera homogénea, aunque los servicios profesionales lideraron con un aumento del 21,9% anual hasta junio de 2025. Este segmento representa el 64,1% del total de los Servicios Basados en el Conocimiento (SBC) , seguido por los servicios informáticos , con un 28,0% .

El rubro profesional logró capitalizar mejor el incremento de costos en dólares, gracias a las transacciones intracompany, con mayor capacidad de absorción. En cambio, los servicios informáticos, regidos por precios de mercado, enfrentaron límites para trasladar los aumentos a sus tarifas.

A escala global, la EdC mantiene un dinamismo excepcional: las exportaciones mundiales de SBC superaron los 4 billones de dólares en 2024, creciendo hasta cuatro veces más rápido que el comercio de bienes, que avanzó apenas un 2,3%. En este contexto, Argentina ocupa el puesto 43° entre los exportadores mundiales, con una participación del 0,23%, una leve mejora frente al 0,22% de 2023. Sin embargo, el análisis histórico muestra que el país perdió terreno desde 2010, cuando ostentaba el puesto 36° con 0,37%, afectado por la volatilidad macroeconómica y la aparición de nuevas plazas competitivas como Costa Rica y Uruguay.

Infografía Argenconomics - Segundo Semestre 2025 La economía del conocimiento sufre una transformación y crecimiento acelerado en la Argentina

La impronta de la Inteligencia Artificial: transformación acelerada

La irrupción de la Inteligencia Artificial generativa, a solo dos años de su aparición, se consolidó como la principal fuerza de cambio del sector, generando una demanda estructural y sostenida de servicios basados en conocimiento. Según un relevamiento de Argencon realizado en septiembre de 2025, la adopción de IA es masiva pero aún incipiente, aunque avanza con rapidez.

De cara a 2026, el 41,5% de las empresas proyecta incorporar IA en todas sus áreas bajo un plan centralizado. Las compañías de mayor tamaño y con perfil exportador lideran la transformación: el 95% ya cuenta con especialistas o programas internos y el 75% ofrece capacitaciones avanzadas obligatorias. En contraste, las pymes presentan rezagos: un 43% todavía no implementó lineamientos formales para incorporar la tecnología.

En el frente laboral, la EdC mostró su resiliencia al sumar 3.200 nuevos empleos en el último trimestre, alcanzando un total de 283.500 puestos formales, pese a la contracción general del empleo privado. No obstante, la IA está modificando el perfil profesional demandado. Si bien el 74% de las empresas mantiene su ritmo de contratación, priorizan la reeducación del personal para adaptar procesos a la nueva tecnología. Las áreas más impactadas son software y tecnología (74%), recursos humanos (50%) y finanzas y contabilidad (48%).

Estabilidad normativa y competitividad futura

El potencial de crecimiento del sector es considerable. Argentina dispone de una sólida base de talento, empresas con liderazgo internacional y un entorno social y político relativamente estable. Con esas condiciones, el informe Argencon estima que el país podría triplicar sus exportaciones y alcanzar los 30.000 millones de dólares en la próxima década, si mantiene un marco macroeconómico favorable.

Para ello, la consultora advierte sobre dos factores críticos. El primero es fortalecer la competitividad estructural mediante mejoras en los costos laborales, previsionales e impositivos. El segundo, preservar la estabilidad regulatoria. Argencon expresa preocupación por los proyectos legislativos que buscan regular la IA con normativas excesivas y burocráticas, que podrían desalentar la innovación.

La experiencia internacional, especialmente en la Unión Europea, muestra que una alta carga regulatoria puede provocar la retracción de las industrias tecnológicas. Por eso, mantener un ambiente normativo previsible y proinversión es esencial para que la Argentina consolide su papel en la economía global del conocimiento, aprovechando el impulso de una transformación que, por primera vez en décadas, combina tecnología, talento y competitividad.