Al borde del precipicio: estas son las inconsistencias económicas de Javier Milei.

Tres inconsistencias:

En la política cambiaria, haber congelado el dólar con una devaluación prevista del 2% mensual cuando los precios han subido mucho más. "Después de la gran devaluación de diciembre, se generó inflación y eso no se ha visto reflejado en el dólar oficial. Lo que sucede en el fondo, es que no se puede saber cuál es el precio real del dólar y es muy difícil que la inflación sea cero". En la política fiscal, entendiendo que el ajuste (que tiene parte de motosierra y parte de licuación) ha diferido pagos y ha pisado salarios, jubilaciones, universidades, transferencias a provincias, no es sostenible en el tiempo. A su vez, con vistas al presupuesto 2025, no hay disminución de impuestos, por lo que indicaría "que no es tan fácil bajar el gasto público". En la gobernabilidad o institucionalidad, porque "el gobierno se pelea con todo el mundo". Las grandes reformas no están no están hechas y han demorado más de 9 meses para aprobar la ley Bases, se está reglamentando una tibia reforma laboral y no hay acuerdo con los gobernadores para hacer un pacto fiscal.

En términos generales, para Cofano resulta necesario resolver esos problemas antes de que sea tarde. "En la medida de que estos problemas no se vayan solucionando, va a ser muy difícil encontrar una certeza y conseguir algún grado de crecimiento".

"El ajuste fiscal era necesario, ahora mantenerse en el ajuste fiscal a tabla con déficit cero, y pretender que la inflación llegue a cero a costa de suprimir la actividad económica y que no haya crecimiento, no cierra. La posibilidad de eliminar impuestos está en base a que la economía crezca, entonces si no damos señales (como bajar el IVA del 21% al 20%) y construimos un sendero para el año que viene, difícilmente las inversiones empiecen a fluir. Y esto es la base de la economía", remarcó Cofano.

