Vuelve "Birra and Beats" a Guaymallén con degustaciones y buena compañía

Degustación de cerveza artesanal en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales







El Municipio de Guaymallén organiza una nueva edición del ciclo de degustaciones de cerveza artesanal “Birra and Beats”. Será el próximo viernes 5 de septiembre, a partir de las 20.00 horas, en Chipica Bar (Antonelli 972 del distrito Buena Nueva).

La iniciativa forma parte del objetivo del Municipio de apoyar a los emprendedores y productores locales y fortalecer la oferta gastronómica del departamento. En esta ocasión, los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de una degustación de distintas variedades de cervezas de Stipa Cerveza Artesanal. Además, Chipica Bar -como anfitrión- ofrecerá una serie de promociones exclusivas para los participantes.

image Noche de gastronomía, cerveza y buena compañía en Guaymallén La entrada al evento es gratuita y está destinada a mayores de 18 años. Sin embargo, los cupos son limitados debido a la capacidad del local, por lo que se recomienda a los interesados inscribirse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/WSSPLPYPJ3fn5RL2A

El encuentro es una excelente oportunidad para disfrutar de una noche de buena gastronomía, cerveza, compañía y para seguir apoyando la rica oferta gastronómica y cervecera de Guaymallén.

Para conocer la ubicación de Chipica Bar, se puede consultar el siguiente enlace: https://maps.app.goo.gl/K7JswvptowHLoFJB6

Compartí la nota:







