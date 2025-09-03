Conciencia Ecológica

Guaymallén convoca a escuelas a participar de un concurso de reciclaje de botellas PET

El certamen en Guaymallén fomenta el consumo responsable y el reciclaje. Los residuos recolectados se destinarán a proyectos sustentables.

image
Por Sitio Andino Departamentales

El municipio de Guaymallén abrió la inscripción al concurso "Nuestra botella, nuestra huella" dirigido a todas las escuelas ubicadas en el departamento de nivel inicial, primario y secundario.

Los chicos deberán recolectar botellas de PET. La escuela que más kilos recolecte será reconocida por la comuna. Siempre el peso de botellas será considerado en proporción a la cantidad de alumnos participantes (relación kg. PET / cantidad de alumnos participantes).

Lee además
La víctima de 56 años fue atacada por Enzo Valdovino, quien quedó detenido
Dolor

Conmoción en Mendoza: ya son ocho los femicidios en 2025 tras el crimen en Guaymallén
Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén
Conmoción

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue asesinada y su ex pareja quedó detenida

La escuela que desee participar deberá completar el formulario de inscripción con la cantidad de cursos participantes y cantidad de alumnos en total. La escuela debe elegir a un docente del establecimiento para ser su referente. Para acceder al formulario, haga click aquí o escanee el código QR incluido en el flyer. Las inscripciones se extienden hasta el 20 de septiembre.

El concurso tiene como objetivo generar conciencia sobre la importancia de la separación en origen, el consumo responsable y el reciclaje.

El problema del plástico

El plástico se produce a partir de recursos no renovables, como el petróleo y el gas natural. Estos recursos son limitados y su extracción y procesamiento tienen un impacto significativo en el medio ambiente. Al reciclar el plástico, podemos reducir extracción de petróleo.

Además, el reciclaje de plásticos también implica un menor consumo de energía en comparación con la producción del plástico virgen. Esto se debe a que el reciclaje requiere menos energía que la fabricación de plástico a partir de materias primas.

El reciclaje de plásticos no solo ayuda a preservar los recursos naturales, también ayuda a reducir la cantidad de residuos que llegan a los vertederos y los océanos. Al reciclar, podemos darle una segunda vida a los plásticos, evitando que terminen en lugares no deseados y causen daños ambientales.

image

¿Qué es la huella del plástico?

La Huella del Plástico se puede decir que es la cantidad de plástico que, al final de su vida útil, acaba como residuo en el ambiente. Puede tardar cientos de años en descomponerse, por lo que, cuando se desecha, se acumula en el ambiente hasta alcanzar un punto crítico.

Esta contaminación asfixia a la fauna marina, deteriora el suelo, contamina las aguas subterráneas, afecta a la circulación del agua de riego en acequias, canales y zanjones y puede causar graves consecuencias para la salud humana.

image

¿Qué se hace con las botellas que junten en la escuela?

Las botellas PET como todos los residuos sólidos secos reciclables (como el papel, cartón, latas, plásticos, etc.) permiten que los residuos generen oportunidades económicas significativas, ya que en lo social a los recuperadores urbanos les otorga dignificación tanto laboral como en su vida cotidiana.

También permite la transformación en nuevos productos como materiales plásticas, indumentarias, ladrillos ecológicos, entre otros. Y, sobre todas las cosas, tomar conciencia de la importancia de nuestro ambiente, ayudando a preservar el aire, la tierra y el agua.

Temas
Seguí leyendo

Vuelve "Birra and Beats" a Guaymallén con degustaciones y buena compañía

Le dieron tres puñaladas a un hombre en Guaymallén

Guaymallén organiza el Motorfest para ayudar a un comedor infantil

Un hombre protagonizó un vuelco en Guaymallén tras perder el control de su auto

Allanamientos en Las Heras y Guaymallén terminan con siete arrestos y armas incautadas

Guaymallén celebró las enseñanzas del Libertador con un sendero educativo para estudiantes

Estudiantes de Guaymallén crearon Green Boost, un fertilizante orgánico a base de residuos

Los desafíos y oportunidades que atraviesa el Mendoza Shopping en tiempos de cambios

LO QUE SE LEE AHORA
Declaran la emergencia en Lavalle, tras la intensa lluvia del fin de semana.
Temporal

Declaran la emergencia en Lavalle, tras la intensa lluvia del fin de semana

Las Más Leídas

El hecho ocurrió en la noche de este martes en el norte provincial
Tragedia vial

Una mujer murió y un hombre fue herido tras ser atropellados por una camioneta en Lavalle

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén
Conmoción

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue asesinada y su ex pareja quedó detenida

La víctima de 56 años fue atacada por Enzo Valdovino, quien quedó detenido
Dolor

Conmoción en Mendoza: ya son ocho los femicidios en 2025 tras el crimen en Guaymallén

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza.
Medida

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 3 de septiembre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 3 de septiembre

Te Puede Interesar

Dengue en Mendoza:  cifras clave y un plan integral que busca anticiparse a la nueva temporada.
Salud

Dengue en Mendoza: cifras clave y un plan integral que busca anticiparse a la nueva temporada

Por Natalia Mantineo
Rapicuotas afirma haber sido víctima de una estafa millonaria en la Provincia de Mendoza. 
Grave denuncia

Cinco fiscales investigarán la estafa millonaria a la empresa Rapicuotas

Por Pablo Segura
El patentamiento de automóviles descendió en agosto: los modelos más elegidos y el panorama en Mendoza
MERCADO AUTOMOTOR

El patentamiento de automóviles descendió en agosto: los modelos más elegidos y el panorama en Mendoza

Por Soledad Maturano