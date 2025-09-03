Guaymallén convoca a escuelas a participar de un concurso de reciclaje de botellas PET

El municipio de Guaymallén abrió la inscripción al concurso " Nuestra botella, nuestra huella" dirigido a todas las escuelas ubicadas en el departamento de nivel inicial, primario y secundario .

Los chicos deberán recolectar botellas de PET . La escuela que más kilos recolecte será reconocida por la comuna . Siempre el peso de botellas será considerado en proporción a la cantidad de alumnos participantes (relación kg. PET / cantidad de alumnos participantes) .

La escuela que desee participar deberá completar el formulario de inscripción con la cantidad de cursos participantes y cantidad de alumnos en total. La escuela debe elegir a un docente del establecimiento para ser su referente. Para acceder al formulario, haga click aquí o escanee el código QR incluido en el flyer. Las inscripciones se extienden hasta el 20 de septiembre .

El concurso tiene como objetivo generar conciencia sobre la importancia de la separación en origen, el consumo responsable y el reciclaje .

El problema del plástico

El plástico se produce a partir de recursos no renovables, como el petróleo y el gas natural. Estos recursos son limitados y su extracción y procesamiento tienen un impacto significativo en el medio ambiente. Al reciclar el plástico, podemos reducir extracción de petróleo.

Además, el reciclaje de plásticos también implica un menor consumo de energía en comparación con la producción del plástico virgen. Esto se debe a que el reciclaje requiere menos energía que la fabricación de plástico a partir de materias primas.

El reciclaje de plásticos no solo ayuda a preservar los recursos naturales, también ayuda a reducir la cantidad de residuos que llegan a los vertederos y los océanos. Al reciclar, podemos darle una segunda vida a los plásticos, evitando que terminen en lugares no deseados y causen daños ambientales.

image

¿Qué es la huella del plástico?

La Huella del Plástico se puede decir que es la cantidad de plástico que, al final de su vida útil, acaba como residuo en el ambiente. Puede tardar cientos de años en descomponerse, por lo que, cuando se desecha, se acumula en el ambiente hasta alcanzar un punto crítico.

Esta contaminación asfixia a la fauna marina, deteriora el suelo, contamina las aguas subterráneas, afecta a la circulación del agua de riego en acequias, canales y zanjones y puede causar graves consecuencias para la salud humana.

image

¿Qué se hace con las botellas que junten en la escuela?

Las botellas PET como todos los residuos sólidos secos reciclables (como el papel, cartón, latas, plásticos, etc.) permiten que los residuos generen oportunidades económicas significativas, ya que en lo social a los recuperadores urbanos les otorga dignificación tanto laboral como en su vida cotidiana.

También permite la transformación en nuevos productos como materiales plásticas, indumentarias, ladrillos ecológicos, entre otros. Y, sobre todas las cosas, tomar conciencia de la importancia de nuestro ambiente, ayudando a preservar el aire, la tierra y el agua.