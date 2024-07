"Vitingo" es de la Paz, su hijo tiene una enfermedad genética y él recorre la provincia buscando fondos para un remedio

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lucas (@superlucasvsduchenne)

El recorrido comenzó en La Paz y está planificado en 7 etapas:

Martes 9: La Paz - Santa Rosa

Miércoles 10: Santa Rosa - Rivadavia

Jueves 11: Rivadavia - Alvear

Viernes 12: Alvear - San Rafael

Sábado 13: San Rafael - San Carlos

Domingo 14: San Carlos - Tunuyán

Lunes 15: Tunuyán - Ciudad de Mendoza

Martes 16: Mendoza - La Paz.

"Yo no soy running corro 10 - 12 kilómetros todos los días, y como salió la posibilidad de tratarlo en Estados Unidos, se me ocurrió hacer esta idea para recaudar la plata. Lo estoy haciendo de corajudo, nomas", agregó el papá de Lucas

Este periplo lo lleva a cabo con dos personas más que lo ayudan, comenzando a las 11 de la mañana.

"Los municipios me están ayudando con la estadía, comida", comentó Mario, agregando que; "En lo que fue la posta La Paz - Santa Rosa fue increíble, la gente que me fue recibiendo. Si hay un par de gente que me reciba en Alvear sería un golazo". "Hoy (jueves), vamos a ir a Monte Coman en auto, voy a correr 20 kilómetros hasta Real del Padre, y los 30 kilómetros restantes me voy a ir en bicicleta hasta General Alvear. Me he encontrado con gente que le ha pasado cosas peores que las mías y sale a acompañarme, se conmueve y yo me largo a llorar con ellos", se refirió este padre emocionado.

"La idea es empezar a las 11:00 y estar a las 15:00 horas en cada departamento, en promedio", dijo Neira a inforruning.arg

"Distrofia Muscular de Duchenne, es una enfermedad genética, quien la padece, no genera distrofina que es lo que necesitamos para que los músculos se desarrollen. Es una enfermedad que no tiene cura, se puede mejorar solamente la calidad de vida. Existe la posibilidad de que se le inyecte distrofina, pero es carísimo", finalizó "Vitingo".

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo en la siguiente cuenta de Judith Alejandra Ponce: CVU 0000003100099754593173, Alias LUCASNP.COM.AR, Cuit/Cuil 27308144238, Mercado Pago.

Agradecimiento colaboración: inforunning