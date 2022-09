Violencia en escuelas secundarias de Malargüe

Peña fue precisa al decir “necesitamos un trabajo en red, porque vemos un descreimiento de los jóvenes con respecto a la intervención de los adultos y la Justicia, no se cree en la Policía o en lo que podamos hacer en las escuelas desde adentro”.

FRENTE ESTIM 2.jpg Amenazas y otros tipo de violencia, se dan dentro y fuera de los establecimientos educativos.

Sobre los jóvenes que forman parte de estos grupos o “bandas”, Carolina Peña indicó que se trata de alumnos “con escolaridad protegida, que no están fuera de las instituciones, sino que están escolarizados, pero que no están compartiendo con sus pares porque han perdido la mayoría de los puntos ICE (Índice de Convivencia Escolar), chicos que no son controlados por sus padres, que al encontrarse solos en la calle están generando situaciones de conflicto” con otros jóvenes en la vía pública, muchos incluso en las salidas de los establecimientos de educación.

La directora de la escuela Técnica Minera de Malargüe confirmó un hecho que se había producido esta semana en inmediaciones del edificio de su institución, en pleno centro de Malargüe, ubicado entre las calles Avenida General San Martín, Alfonso Capdeville y Adolfo Puebla.

“En realidad vienen sucediendo desde principio de año”, y este martes a las 18,45, cuando se producía la salida de sus estudiantes “por ambas avenidas estaban estos grupos de chicos esperando a un alumno de nuestra institución” armados con piedras “para generar el conflicto”, manifestó la docente, añadiendo que de inmediato dieron aviso al 911, arribando minutos después un móvil policial, ínterin en que intervinieron docentes, celadores y directivos para evitar el ataque y consecuente riña que podría haber tenido graves consecuencias.

“Sabemos que estos chicos traen o portan armas blancas, cuchillos, punzones”, u otros elementos; mientras que otros “alumnos muy buenos por sentirse amenazados o tener temor, están trayendo también armas domésticas para defenderse”, cerro Carolina Peña.