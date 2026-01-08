Verano inclusivo en San Rafael: diversión, arte y deporte para todos

Verano inclusivo en San Rafael.

El gran objetivo es generar un espacio de disfrute y acompañamiento durante el periodo estival, tal es así que varios de los participantes de la colonia forman parte de los distintos programas que la Coordinación de Discapacidad realiza durante el año.

Experiencia integral en el verano inclusivo de San Rafael “Estamos muy contentos por la cantidad de participantes y también porque se han sumado nuevos profes”, explicó el Director de Comunidad, Familia y Derechos Humanos, Diego Morales.

Hasta el 15 de febrero, los integrantes realizan las tradicionales actividades de pileta y juegos acuáticos, pero además se llevan a cabo propuestas de educación física, arte, yoga y teatro, brindando una experiencia integral que promueve el bienestar físico, emocional y social de los participantes.