8 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Actividades recreativas

Verano inclusivo en San Rafael: diversión, arte y deporte para todos

La Coordinación de Discapacidad del Municipio de San Rafael acompaña a los participantes en actividades recreativas y educativa,

Verano inclusivo en San Rafael.

Verano inclusivo en San Rafael.

El gran objetivo es generar un espacio de disfrute y acompañamiento durante el periodo estival, tal es así que varios de los participantes de la colonia forman parte de los distintos programas que la Coordinación de Discapacidad realiza durante el año.

Lee además
godoy cruz propone actividades culturales y recreativas para disfrutar en familia
Planes de verano

Godoy Cruz propone actividades culturales y recreativas para disfrutar en familia
Actividad cultural en la provincia de Mendoza durante verano.
Para agendar y compartir

La provincia de Mendoza abre sus espacios culturales con una agenda para todo público

Experiencia integral en el verano inclusivo de San Rafael

“Estamos muy contentos por la cantidad de participantes y también porque se han sumado nuevos profes”, explicó el Director de Comunidad, Familia y Derechos Humanos, Diego Morales.

Hasta el 15 de febrero, los integrantes realizan las tradicionales actividades de pileta y juegos acuáticos, pero además se llevan a cabo propuestas de educación física, arte, yoga y teatro, brindando una experiencia integral que promueve el bienestar físico, emocional y social de los participantes.

Temas
Seguí leyendo

Verano en los museos: talleres gratuitos para niños y adolescentes en la Ciudad de Mendoza

En Godoy Cruz capacitación, prevención y compromiso con el cuidado comunitario

Verano seguro: recomendaciones y limpieza en parajes turísticos de San Rafael

Alquiler de cabañas: cómo evitar estafas en vacaciones y detectar señales de alerta

Clases de deporte gratuitas en Godoy Cruz: ¡sumate al verano en movimiento!

San Rafael abre el verano 2026 agasajando a sus primeros turistas

La Escuela de Rock Mario Matar ofrece talleres gratuitos de música durante enero

La Municipalidad de Mendoza impulsa el programa "Verano en Cuatro Patas"

LO QUE SE LEE AHORA
Fiesta Nacional del Chivo 2026: la grilla completa de artistas. video
Festival

Fiesta Nacional del Chivo 2026: la grilla completa de artistas

Las Más Leídas

El choque frontal ocurrió en la zona conocida como la curva de Yeso
Tránsito complicado

Fatal accidente en Ruta 7: un argentino murió tras un choque frontal en Horcones

Video: una mujer murió tras recibir disparos de un agente del ICE
A quemarropa

Video: una mujer murió tras recibir disparos de un agente de migración de Estados Unidos

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026

El movimiento tuvo lugar alrededor de las 11:16 de este jueves.
Se movió el piso

Un temblor en San Juan se sintió con fuerza en Mendoza: cuál fue su magnitud

Un afortunado apostador se llevó un impresionante premio de más de 1.800 millones en el Quini 6.
Juegos de azar

De dónde es y a qué números jugó el ganador de los 1.800 millones en el Quini 6