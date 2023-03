Única artesana de cueros en la provincia

En diálogo con Noticiero Andino Valle de Uco comentó parte del día a día para realizar sus trabajos: “El proceso es bastante difícil y requiere de mucho trabajo previo; el cuero se compra, luego se lava para posteriormente estaquearlo y curtirlo, para comenzar el proceso de elaboración de la artesanía que uno desee realizar. Por lo general realizo pellones, cobertores de cama, alfombras de cabra y otras artesanías que me encargan. Hasta el momento he participado de varias fiestas y festivales comercializando los productos. Anteriormente realizaba estos trabajos con mi padre, él me dejó el legado y la pasión por la actividad, en un rubro que es considerado netamente masculino. Me llena de orgullo ser mujer y dedicarme a esta actividad que me ha dado muchas satisfacciones, además de reconocimiento. Me sorprendo día a día porque recibo muchos halagos al ser mujer y dedicarme a esto como estilo de vida”.