Una niña se recupera después de que un perro le mordiera la cabeza

David, tío de la menor, relató cómo fue el episodio y confirmó que tuvo que asesinar al can para que no continuara el ataque a su sobrina. “Son cosas de segundos que no sabes cómo reaccionar, el perro no la soltaba y el perro mío se metió hasta que la soltó, yo tomé la decisión de matarlo porque mi sobrina o el perro”, señaló.